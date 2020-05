Tal como a maioria das grandes marcas do universo Android, também a OnePlus tem estado focada em trazer o Android 10 para os seus equipamentos. As vantagens desta mudança são óbvias e os utilizadores têm estado a pedir a sua chegada.

Depois de alguns equipamentos desta marca já atualizados, é agora hora de outro receber esta novidade. Falamos do OnePlus 5 e 5T começarem a receber a mais recente versão do Android e todas as novidades associadas.

Uma novidade da OnePlus que era esperada

Há já alguns meses que a OnePlus estava a testar o Android 10 nestes modelos. Com a vontade de colocar esta atualização num dos seus modelos de maior sucesso, a marca apostou recentemente em tornar a versão de testes pública para ser avaliada.

Este passo surgiu depois de a marca continuar a lançar atualizações do OxygenOS, com pequenas melhorias e com a correção de problemas que surgiram. Claro que, decerto, havia sempre a expetativa, e até uma confirmação, que estaria prestes a chegar.

OnePlus 5 e 5T começam a receber a atualização da Google

Agora, e para deleite de todos os utilizadores do OnePlus 5 e 5T, o Android 10 começou a ser distribuído nestes equipamentos. É ainda um processo lento e controlado, para detetar problemas e impedir situações que possam comprometer o seu lançamento.

Do que se sabe, esta nova versão tem cerca de 1,8 GB e traz o Android 10 para estes dois equipamentos. Podem ainda contar com as atualizações de abril do Android, que a Google criou para colmatar problemas, entretanto descobertos.

Android 10 está assim disponível em mais um smartphone

Os utilizadores contam agora com as novidades da mais recente versão do sistema da Google, bem como algumas exclusivas da OnePlus. Falamos do Game Space, dos filtros de spam por palavras, gestos novos e muito mais.

Anunciados em 2017, os OnePlus 5 e 5T foram lançados com o Android Nougat e já receberam duas grandes atualizações do Android (Oreo e Pie). Esta nova versão dá assim uma nova vida a estes equipamentos, que estão entre os mais bem sucedidos da marca.