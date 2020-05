Google Maps continua a ser usado para partilha ilegal de software

O Google Maps é um dos melhores serviços que a gigante das pesquisas oferece na Internet. Este não é apenas uma plataforma onde os mapas estão presentes para ser consultados, mas vai muito mais longe, com outras possibilidades.

Sendo uma área com quase infinitas possibilidades, é normal que seja aproveitada para atividades menos lícitas. É precisamente isso que foi agora descoberto, com partilhas de jogos a estarem presentes no Google Maps.

Software ilegal onde não se esperava

Para além de toda a informação que fornece, das mais variadas fontes e origens, o Google Maps dá também aos utilizadores a possibilidade de criarem os seus mapas. Com a função “Meus Mapas”, estes podem alimentar estas áreas com informação sua e que consideram útil para partilhar ou usar.

Claro que com esta tela aberta, muitos optam por usar para outros fins, menos próprios e até ilegais. É isso que tem sido descoberto, com informações menos próprias a estarem ali presentes. São partilhas de links de acesso a software pirata e que normalmente não deveria estar ali presente.

Partilha feita de forma clara e sem controlo

O exemplo que foi apresentada encaminhava os utilizadores para um site onde poderia ser descarregado o jogo GTA V. Este foi, entretanto, removido na sua fonte, mas pode ainda ser consultado dentro do Google Maps, por estar ainda ativo.

Ainda que não tenha um mecanismo de pesquisa associado ao “Meus Mapas”, a própria pesquisa da Google olha para estas áreas e indexa-as. Este torna ainda mais útil este serviço para quem quer usar este serviço como fonte de partilha ilegal de software.

Uma técnica já usada no Google Maps

Na verdade, este não é um método novo e há já alguns anos que era usado. A Google aparentemente não consegue colocar o Google Maps sobre controlo e por isso estas situações parecem continuar a acontecer sem travão.

Esta é uma situação que dificilmente poderá ser controlada. O passado já mostrou que o Google Maps pode ser uma área sem gestão e entregue aos utilizadores sem qualquer controlo ou monitorização.