A OnePlus é uma das marcas que se tem destacado no mundo Android na atualização dos seus smartphones tanto para novas versões de Android como nas atualizações de segurança.

Hoje a empresa lançou mais uma atualização de segurança para os OnePlus 5 / 5T, embora ainda sem notícias do Android 10.

A OnePlus é uma das fabricantes de smartphones que mantém um maior compromisso com as atualizações no mundo Android. Para comprovar isso basta olhar para o seu historial recente, onde o OnePlus 3/3T, lançado em junho de 2016, recebeu o Android 9 Pie.

Este ano, a OnePlus comprometeu-se em manter a sua política de atualizações, já tendo atualizado as séries OnePlus 7/7T e OnePlus 6/6T para o Android 10. Já os OnePlus 5 e 5T aguardam ainda esta novidade.

OnePlus 5 / 5T recebem Oxygen OS 9.0.11

Lançados em junho e novembro de 2017, o OnePlus 5 e o OnePlus 5T deverão ver este ano a sua última grande atualização de Android. A chegada do Android 10 está planeada para o 2º trimestre do ano, algo que tem deixado os utilizadores deste equipamento na expectativa de novidades.

Enquanto a grande atualização não chega, e depois de encerrar o programa de Beta para estes equipamentos, a marca chinesa comprometeu-se a lançar uma atualização de segurança a cada 2 meses. Depois de ter lançado a Oxygen OS 9.0.10 com 1 mês de atraso (saiu a 9 de janeiro), a marca vem regularizar o calendário e lançou agora a nova Oxygen OS 9.0.11 que deverá chegar agora de forma gradual. As novidades desta nova versão para o OnePlus 5 / 5T são as seguintes:

Atualização do patch de segurança para 02.2020

Melhoria da estabilidade do sistema e resolução de bugs gerais

Com esta atualização a OnePlus mantém o seu compromisso de atualização com os utilizadores dos OnePlus 5 e 5T. No entanto, estes aguardam ansiosamente pelo desfecho da longa espera pelo Android 10.