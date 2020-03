De forma paulatina, mas muito certa, a Mozilla tem conseguido trazer novidades importantes ao Firefox. Este browser é atualmente uma das mais usadas alternativas na Internet, o que lhe traz a responsabilidade de estar sempre atualizado.

A versão 74 é apenas uma atualização menor, mas mesmo assim foca-se em trazer novidades no campo da segurança e da privacidade. São alterações que podem passar despercebidas, mas que em breve outros browsers vão querer ter também presente.

Um novo Firefox está disponível

A novidade mais importante, e que é a menos visível, é o fim do suporte para o protocolo TLS 1.0/1.1. Este, na verdade, tem mais de 20 anos e já deixou de ser seguro. O seu fim foi decretado há 10 anos, mas só agora a Mozilla resolveu removê-lo do seu browser.

Este fim pode trazer alguns problemas no acesso a certos sites onde os protocolos mais antigos estão presentes. Não é suposto acontecer, mas podem eventualmente existir situações destas. O Firefox irá ligar-se a sites que suportem, pelos menos o TLS 1.2.

Privacidade e segurança são o foco

Outra novidade está nas extensões e na forma como os utilizadores as podem controlar. Em concreto, na pagina about:addons, passa a haver a possibilidade de serem removidas diretamente, em especial as que foram instaladas por apps externas.

Outra novidade está na possibilidade de mascarar os endereços ip para um identificador aleatório nas chamadas de voz e vídeo no protocolo WebRTC. Assim, a privacidade é aumentada e os utilizadores ficam mais protegidos.

A Mozilla quer ainda mais utilizadores

Por fim, e para quem está a tentar mudar para o Firefox, este ganhou novas formas de importar dados. Passam a ser suportada a importação dos favoritos e histórico do Edge e do Chrome, tanto no macOS como no Windows.

Esta atualização está já disponível para todos dentro do próprio Firefox, bastando procurar. Quem quiser fazer a instalação de raiz, só precisa de aceder à página da Mozilla e descarregar a mais recente versão.