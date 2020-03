Para muitos utilizadores dos modelos OnePlus 5 e 5T, começa agora a surgir alguma ansiedade para a chegada do Android 10 aos seus smartphones.

Esta atualização está marcada para o 2º semestre deste ano, mas a chegada de um leak da Beta do HydrogenOS 10 mostra que poderá estar muito próximo.

A OnePlus é, atualmente, um dos fabricantes que mais atualiza os seus smartphones. Depois de ter lançado três grandes atualizações para os OnePlus 3/3T, que foram lançados com Android 6 Marshemellow e ficaram no Android 9 Pie, agora é a vez dos OnePlus 5/5T receberem a sua terceira grande atualização, o Android 10.

Segundo o mapa de atualizações que a OnePlus lançou, estes dois modelos irão receber a nova versão estável do Android 10 durante o 2 trimestre do ano, ou seja, entre abril e junho. No entanto, segundo alguns leaks, espera-se que seja disponibilizado aos utilizadores entre o final de maio e o início de junho.

No entanto, é provável que os utilizadores consigam receber esta atualização mais cedo numa possível versão beta que poderá ser lançada em breve. É pelo menos esta a esperança que se obtém, depois de ser lançado um leak com uma versão beta da HydrogenOS 10, a versão chinesa da ROM da OnePlus.

Tornada pública beta da HydrogenOS 10 para os modelos OnePlus 5 e 5T

Recentemente foi tornado público um leak de uma versão beta da HydrogenOS 10 para o 5 e 5T. Esta é a versão chinesa da ROM da OnePlus que chega agora em fase de testes com o Android 10.

Embora os utilizadores que testaram afirmem que está estável e pode ser utilizada, há sempre alguns bugs que irão aparecer nestas versões beta. Além disso, sendo a ROM chinesa, não traz serviços da Google necessários para correr a Play Store e outras aplicações da gigante americana.

Com o lançamento de versão de testes na China, acredita-se que poderá estar para muito breve a disponibilização da mesma versão para a OxygenOS.

Com evento no dia 14 de abril para lançamento do OnePlus 8, a marca poderia sair a ganhar com a disponibilização do Android 10 para todos os seus equipamentos. Assim, teria um argumento de peso para recomendar a compra dos seus novos equipamentos.