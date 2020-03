Se a guerra dos browsers tem sido grande no desktop, esta não tem sido menos aguerrida no que toca aos dispositivos móveis. Mesmo com alguns a serem o padrão da indústria, há outros que conseguem inovar e assim cativar utilizadores.

A Opera tem sido uma das que tem dado provas de inovação e de querer melhorar esta área. Depois de muitas novidades, eis que surge mais uma versão, desta vez dedicada a consumir menos dados e a ser mais rápida em redes lentas.

Um browser ainda mais rápido na Internet

No meio da amalgama de browsers que o Android tem, o Opera tem conseguido destacar-se e apresentar ideias novas e muito interessantes. A mais recente versão deste browser veio agora apontar novos caminhos e definir o que podemos esperar de um navegador para dispositivos móveis.

Esta nova versão está focada em garantir uma navegação muito mais rápida, em especial em redes de dados com velocidades baixas. O que era um problema, passa agora a ser algo do passado e sem trazer limitações.

Páginas offline em qualquer Android

Com uma nova opção presente para poupar dados, os utilizadores podem, a qualquer momento, garantir a melhor velocidade de navegação. Esta poupança irá dar ao utilizador esta informação em tempo real e permitir controlar estes consumos de forma detalhada.

Também nesta área vamos ter uma outra novidade. Passa a ser possível guardar páginas web para consultar mais tarde. A diferença aqui está onde estas são guardadas, podendo agora ir para o cartão SD. A vantagem desta opção é que pode ser partilhada entre smartphones.

O Opera está mais rápido de usar

Outra novidade está na forma como o preenchimento automático de endereços funciona. Este foi alterado para estar também presente no Speed Dial e assim ser ainda mais útil e rápido de usar. Basta escrever algumas letras do site e este é de imediato proposto ao utilizador.

Na área das criptomeodas, onde o Opera foi pioneiro nos seus browsers, há também novidades. Esta versão traz melhorias no blockchain, que já permitia usar moedas como Bitcoin, Etereum ou TRON.

Moedas virtuais para todos no Opera

Por fim, e ainda na área das moedas virtuais, vemos finalmente chegar a Crypto Wallet de forma generalizada. Esta estava limitada aos EUA e ao norte da Europa, ficando agora disponível para todos poderem usar.

Esta nova versão do Opera está já disponível para todos usarem ou instalarem. Todas as novidades estão disponíveis e prontas para serem usadas já, elevando ainda mais este excelente browser do Android.