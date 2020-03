Escola: Aulas do 3º período poderão ser por internet ou TDT

A COVID-19 fez quase parar o país! Cerca de dois milhões de alunos estão em casa, sem aulas e já se pensa como será o 3º período. O Pplware sabe que há várias escolas/professores que continuam a enviar trabalhos para os alunos, mas é necessário definir o futuro.

O Governo ainda não decidiu como vão decorrer as aulas no terceiro período, mas é provável que aconteçam à distância… por internet ou até mesmo por TDT.

Não se sabe ainda muito bem serão as aulas no 3º período. O Governo já fez saber que está a analisar e a estudar soluções. De acordo com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em entrevista ao Porto Canal, as aulas poderão ser por canais “estilo youtube” ou TV por cabo.

Quem não tem Internet ou computador, poderá acompanhar as aulas através da TDT.

De acordo com o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues…

É muito importante não descansarmos enquanto não chegarmos a todos os estudantes; estamos a fazer um levantamento pormenorizado em cada escola quanto aos alunos sem internet e sem equipamentos para poder minimizar esse problema. O ministro da economia Siza Vieira complementou o que eu já tinha dito: que temos que aceder a meios mais tradicionais e universais de acesso, mais do que a TV por cabo, através de canais disponíveis na TDT, que chega generalidade das famílias portuguesas.

Tiago Brandão Rodrigues assegura também que as notas referentes ao 2º período serão publicadas. Quanto às propinas do Ensino Superior, remete para o ministro da Ciência e Tecnologia.

O ministro diz também ter conhecimento que há muitas aulas que estão a decorrer através dos meios digitais.

