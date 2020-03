Mercedes cria respirador aprovado para ser utilizado no Reino Unido

Todos os dias surgem projetos e ideias fantásticas com o objetivo de contribuir para o combate à COVID-19. Da equipa responsável pela Fórmula 1 da Mercedes surge agora um respirador que foi criado em menos de 100 horas.

Este equipamento já obteve a aprovação necessária e iniciará agora o processo de testes clínicos no Reino Unido.

Já divulgámos vários equipamentos criados para fazer frente à pandemia da COVID-19, como por exemplo da Ford, Tesla, MIT, e também dos politécnicos portugueses.

Nos EUA recentemente também falámos da Lei invocada por Donald Trump para “obrigar” a General Motors a fabricar ventiladores.

Respirador criado pela Mercedes tem aprovação no Reino Unido

A equipa responsável pelos carros de Fórmula 1 da Mercedes, em parceria com a University College London (UCL), desenvolveu um respirador em menos de 100 horas, após a primeira reunião a 18 de março.

A Mercedes-AMG High Performance Powertrain (Mercedes HPP) dedica-se ao desenvolvimento dos motores usados nos carros da equipa.

Este respirador é conhecido como CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) e já foi aprovado para uso em pacientes com COVID-19, no Reino Unido. Este género de equipamento tem sido muito utilizado em países como a Itália e a China.

De acordo com a UCL, 50% dos doentes COVID-19 tratados com este equipamento, não necessitaram de ventilação mecânica, um processo mais complexo e invasivo.

O projeto vem no seguimento da participação da marca de carros no “Project Pitlane“, ou seja, uma iniciativa do governo do Reino Unido para que as equipas de Fórmula 1 do país, tais como Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault e Williams, ajudem na produção de equipamento médico necessário no combate à doença.

Os primeiros 100 equipamentos serão agora usados em testes clínicos no hospital da UCL, antes de serem distribuídos por todo o país.

Segundo Andy Cowell, chefe da Mercedes HPP:

A comunidade da Fórmula 1 mostrou uma resposta impressionante ao pedido de ajuda, reunindo-se ao ‘Project Pitlane’ para apoiar a necessidade nacional neste momento difícil em vários projetos diferentes. Temos orgulho de colocar os nossos recursos ao serviço da UCL para entregar o projeto CPAP com os mais altos padrões e no mais rápido prazo possível.

Por outro lado, o Governo britânico também encomendou 10.000 ventiladores ao consórcio formado pelas equipas do Project Pitlane e pala BAE Systemas, Airbus e Ford.