Linus Torvalds deixa os CPUs Intel e muda para a AMD

Quando se fala em processadores (CPUs) para Desktops rapidamente se associam duas fabricantes, Intel e AMD. No que diz respeito ao desempenho também é comum ouvir-se que os CPUs da AMD são inferiores aos da Intel. Mas será que é mesmo assim?

Recentemente Linus Torvalds, o homem do kernel Linux, mudou da Intel para AMD Ryzen Threadripper.

Linus Torvalds diz que AMD Ryzen tem performance 3x superior…

Linus Torvalds é o criador e impulsionador do Linux. Depois de 15 anos a usar CPUs Intel, Torvalds veio agora dizer, aquando da apresentação do Linux 5.7-rc7, que mudou para um AMD Ryzen Threadripper 3970x. Segundo ele, os CPUs Ryzen oferecem atualmente uma performance 3x superior ao que eram.

De fato, a maior emoção para mim nesta semana foi apenas o upgrade da minha máquina principal e, pela primeira vez em 15 anos, a minha máquina de trabalho não tem CPU Intel. Não, ainda não mudei para o ARM, mas agora estou a usar um AMD Threadripper 3970x. Agora, as minhas compilações de teste ‘allmodconfig’ são três vezes mais rápidas do que eram, o que não importa muito no momento durante o período de calma, mas irei certamente notar durante a próxima janela de compilação/fusão.

O Threadripper 3970X é um dos CPUs mais poderosos do mercado. Considerado por muitos como o melhor processador high-end desktop que o dinheiro pode comprar, este tem 32 núcleos, 64 threads, velocidades até 4.5 GHz e uma cache de 144 MB. Os processadores Ryze Threadrippe funcionam em motherboards AMD TRX40, a primeira plataforma para desktop de ponta do mundo, que suporte PCIe de quarta geração. Com o maior número de canais de memória do mercado para desktop, o processador Ryzen Threadripper é compatível com a memória Workstation Standard DDR4 ECC (Error Checking & Correction Mode).

