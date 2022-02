[Atualização: Pode, usar esta solução no iPhone com o mesmo resultado]

Com a necessidade de estarmos a apresentar o certificado de vacinação de forma muito constante, temos de encontrar formas de agilizar este processo. A forma tradicional de o ter nos smartphones é com recurso à app SNS24, mas há outras mais simples.

Se no caso do iPhone e do iOS tudo se concentra na app Carteira, no caso do Android é um pouco diferente. Com uma simples app podemos ter o código QR associado e que pode ser lido. Assim, saiba como ter o certificado de vacinação no smartphone Android e no smartwatch Wear OS.

O que vamos ter com este processo é o acesso direto ao código QR que está no certificado de vacinação. Este vai ser acessível no smartphone Android e até no smartwatch com Wear OS, para ser lido onde quer que seja necessário pelo utilizador.

Adicionar o certificado de vacinação ao Android

Em primeiro lugar devem ter acesso à app que irá fazer a gestão deste cartão, onde o código QR tem um papel importante. Mais que o próprio certificado de vacina, tudo estará presente neste código, com toda a informação ali presente.

Para iniciarem o processo, devem aceder à Play Store e aqui encontrar a app Stocard. Só precisam de a instalar no smartphone e também no próprio smartwatch, para assim terem o certificado de vacinação nos 2 dispositivos.

De seguida, é hora de carregar o documento emitido e preparar a presença deste cartão na app Stocard. Abram a app e escolha a opção Adicionar cartão. De seguida, devem percorrer a lista dos cartões presentes até encontrar a entrada EU COVID-19 Certificado de Vacinação.

No passo seguinte será pedido ao utilizador que apresente o documento que é obtido na app SNS24, para que o código QR seja lido. Este poderá ser obtido no smartphone ou, em alternativa, através do site www.sns24.gov.pt.

No final, e após a leitura do código QR do certificado, o cartão deverá ficar pronto a ser usado no smartphone Android. Além do código, está também presente informação do utilizador associada à vacinação.

Como apresentar o certificado no smartphone

Usar esta solução no smartphone Android não podia ser mais simples. Vai ter à mão toda a informação para provar que está vacinado contra a COVID-19, bastando mostrar o Android com toda a informação que tem ali presente, sem abrir documentos ou ter de os pedir na hora.

Basta então ao utilizador abrir a app Stocard e escolher o cartão certo. Este terá o nome EU COVID-19 Certificado de Vacinação e ao ser aberto terá ali a informação do utilizador, bem como a informação do certificado de vacinação.

O smartwatch com Wear OS também o tem presente

Da mesma forma que podem usar os dados no smartphone Android, também o podem fazer num smartwatch com Wear OS. Devem ter a app já instalada no relógio, como indicámos acima. Assim, só precisam também de abrir a app, agora no relógio.

Como estes 2 sistemas comunicam de forma direta e livre, já vão ter presente o cartão EU COVID-19 Certificado de Vacinação. Escolhem então esse cartão e aqui dentro o código QR será apresentado, sem qualquer outra informação. Tudo estará dentro desta imagem que vão apresentar.

É desta forma simples que podem ter o certificado de vacinação presente quer num smartphone Android ou num smartwatch com Wear OS. Conseguem assim, certamente, garantir que tudo está em ordem no que toca ao COVID-19.