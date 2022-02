Samsung bate Intel no mercado dos semicondutores em 2021

A pandemia veio agravar um problema que passava despercebido a muitos utilizadores: a escassez de componentes na indústria. E a falta de equipamentos no mercado foi o principal sintoma desta situação desagradável e limitadora para empresas e para consumidores.

Mas tal não impediu que as fabricantes conseguissem ainda assim apresentar bons resultados. E de acordo com os mais recentes dados, a Samsung conseguiu bater a Intel no mercado dos semicondutores no ano de 2021.

Samsung bate Intel em semicondutores no ano passado

De acordo com os dados revelados pela empresa de análise de mercado Counterpoint Research, a Samsung foi a grande líder no mercado dos semicondutores no ano passado de 2021. Esta posição foi conseguida através de uma receita de 81,3 mil milhões de dólares apresentada pela marca sul-coreana, superior à conseguida pela rival norte-americana Intel.

Segundo os dados que foram divulgados, a Samsung apresentou um aumento de 30,5% na sua receita de 2021, comparativamente à obtida no ano anterior de 2020, onde a marca conseguiu uma receita de 62,3 mil milhões de dólares.

Com estes resultados, a sul-coreana ultrapassou assim nomes gigantes da indústria, como a Intel, que obteve 79 mil milhões de dólares de receita em 2021; a também sul-coreana SK Hynix que conseguiu uma receita de 37,1 mil milhões de dólares; e a norte-americana AMD que angariou 16,2 mil milhões de receita no ano passado.

Os detalhes indicam que estes resultados de sucesso da Samsung foram promovidos pela venda das suas memórias DRAM, SoCs de smartphones, chips de IoT de baixa potência, circuitos lógicos e devido aos semicondutores de todos os equipamentos da empresa.

Através do seguinte gráfico divulgado pela Counterpoint Research vemos os resultados no setor dos semicondutores das várias empresas, com destaque para a Samsung.

Também no gráfico podemos verificar o crescimento da sul-coreana desde o ano de 2020, onde estava muito atrás da Intel, com uma receita de 62,3 mil milhões de dólares. Mas em 2021 superou a concorrência, mesmo que a Intel tenha conquistado um aumento de 1,5%.

Destacamos ainda o facto de estarmos ainda a atravessar uma grave crise no que respeita à escassez de componentes. Como tal, provavelmente o aumento destes valores poderia ser ainda muito mais expressivo.