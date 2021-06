Beta do Android 12 é a mais usada de todos os tempos segundo a Google

Com o Android 12 a ser preparado, a Google aprimora as suas funcionalidades e aquilo que se prepara para dar aos utilizadores. Esta versão foca-se em áreas essenciais e quer, acima de tudo, aumentar a segurança e a privacidade.

Tal como nos anos anteriores, a Google tem a versão beta aberta para testes, que vão revelar tudo o que precisa de ser melhorado e corrigido. Assim, e de acordo com a gigante das pesquisas, a beta desta versão do Android é de todas a mais instalada e usada nos smartphones.

Mesmo depois de lançada oficialmente, há ainda um longo caminho para que esta versão chegue na sua forma final e pronta a ser instalada. O plano de versões e atualizações foi definido e o Android 12 é esperado algures no final do verão, provavelmente ainda em agosto.

Com o lançamento da segunda versão beta, a Google apresentou informação importante. Segundo Dave Burke, Vice-Presidente de Engenharia, esta versão é um caso de sucesso no Android. O responsável da Google recorreu ao Twitter para revelar esta informação.

Segundo o que publicou, esta versão de testes do Android 12 é de todas a mais descarregada e instalada. Esta é uma informação importante, mas não está suportada por números oficiais vindo da Google ou do próprio Android.

Uma das razões para este sucesso está nos dispositivos que a versão beta do Android 12 suporta. Mais uma vez a Google não se limitou a garantir o acesso aos seus smartphones Pixel e abriu também a equipamentos de outros fabricantes, como noticiámos.

Com este lote de smartphones com acesso a esta versão, muitos aproveitaram para ter acesso antecipado às novidades do Android. Marcas como a Xiaomi, OnePlus, TCL, OPPO e muitas outras garantem uma avaliação mais alargada e mais precisa do que este sistema oferece.

A Google segue o seu plano e apresenta de forma constante as novas versões beta do Android 12. Só desta forma caminha de forma decidida para a versão final, com todas as suas novidades e as suas melhorias, nas várias áreas onde apostaram.