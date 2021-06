Apesar de ser uma peça essencial da Internet, o Chrome também está sujeito a problemas de segurança. A Google aposta na sua resolução rápida e no lançamento de novas versões para os utilizadores com a solução presente.

Foi precisamente isso que aconteceu agora, com mais uma solução de segurança a ser aplicada. Ao todo são 14 falha de segurança, com uma delas muito grave e pode agora desaparecer com a atualização do Chrome, que todos devem fazer.

O ano de 2021 não tem sido simples para a Google e para o Chrome. Este browser tem estado debaixo de fogo no que toca a situações de segurança, que a gigante das pesquisas tem tratado de resolver de forma célere e muito firme.

Desta vez a Google focou-se numa das falhas mais problemáticas, de uma lista grande de problemas presentes. Esta estava a ser explorada ativamente, o que colocava em causa a proteção e a segurança dos utilizadores. Curiosamente, esta estava também presente no Windows, tendo sido resolvida esta semana.

Para além desta, marcada como CVE-2021-30551, existem mais 5 que foram tratadas já este ano. Todas foram marcadas como sendo muito graves e a necessitar de correção imediata por parte da Google:

CVE-2021-21148 – 4 de fevereiro de 2021

CVE-2021-21166 – 2 de março de 2021

CVE-2021-21193 – 12 de março de 2021

CVE-2021-21220 – 13 de abril de 2021

CVE-2021-21224 – 20 de abril de 2021

Tal como antes, estas atualizações são incorporadas em novas versões do Chrome, que rapidamente são enviadas para os utilizadores deste browser.

Apresentada no conhecido Project Zero da Google, esta falha do Chrome vai ainda demorar alguns dias a ser totalmente conhecida. A Google quer maximizar o número de utilizadores atualizados para assim aumentar a segurança e a proteção de todos.

Esta nova atualização, 91.0.4472.101, já está a ser lançada para todos os utilizadores do Chrome. A Google quer que todos tenham esta versão instalada e que assim se protejam de problemas que estão presentes neste browser.