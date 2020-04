A falta de atualizações sempre foi um problema grave do Android. Mesmo com as marcas a fazerem esforços para manter os seus smartphones atualizados, a verdade é que estes demoram a chegar.

Uma análise ao universo Android revelou agora que este cenário está a mudar completamente. As atualizações mensais de segurança estão a chegar cada vez mais depressa aos smartphones que usam o sistema operativo da Google.

Uma boa notícia para o Android

Mais que as novas versões do Android, a Google tem apostado nas atualizações mensais do seu sistema. Estas não trazem novidades, mas sim correções de segurança e a resolução de falhas que vão sendo encontradas e tratadas.

Se este era um cenário que poucas marcas seguiam de forma frequente, este cenário tem mudado e evoluído. Uma análise da empresa SRLabs revelou que cada vez mais as marcas apostam nestas atualizações e demoram menos dias a lançar as atualizações.

Atualizações mensais de segurança mais rápidas

Para além da Google, algo óbvio, a Nokia e a Sony seguem o mesmo caminho e apresentam as atualizações de imediato. Esta lista segue com a Huawei, LG e Samsung a demorarem poucos dias a colocar nos seus smartphones as correções de segurança.

No extremo oposto temos a Vivo, HTC e Xiaomi e as suas atualizações. Estas marcas são as que mais demoram a colocar nos seus smartphones as correções que a Google cria para o Android. Em média estas demoram mais de um mês a chegar.

Uma evolução importante para os smartphones

Estes dados são uma clara evolução desde 2018, altura em que a SRLabs baseou o seu estudo. As marcas passaram de uma média de 44 dias para os atuais 38 dias em média que atualmente demoram a chegar aos smartphones.

Os dados mais recentes mostram que apenas 1 em cada 10 smartphones está atualizado para a mais recente versão deste sistema. Com estes números preocupantes de fragmentação no Android, a Google e as marcas têm ainda um longo caminho a percorrer.