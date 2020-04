Microsoft não quer Thunderbolt nos Surface por achar que não é seguro

Cada vez mais a linha Surface é uma aposta ganha da Microsoft. Estes seus computadores são hoje uma referência no mercado e mostram as linhas que os fabricantes devem seguir e o que serão as tendências.

Algo que sempre foi criticado foi a sua relutância em dar a estes equipamentos um toque mais moderno. A chegada das portas USB-C aconteceu há pouco tempo e as Thunderbolt nunca tiveram espaço. A razão foi agora revelada, ainda que de forma não oficial.

Microsoft apostou na segurança física

A Microsoft nunca foi clara nas decisões de hardware que tem tomado nos Surface. Estes hibridos têm conquistado o mercado, mas só agora as portas USB-C e USB3 chegam, algo que já deveria estar disponível há muito.

Algo que parece não acompanhar estas novidades é o suporte para a interface Thunderbolt. Sendo uma das mais rápidas era bem-vinda e necessária. A razão parece ter sido agora revelada num vídeo revelado pelo conhecido WalkingCat.

Não há Thunderbolt por não ser seguro

Um funcionário da Microsoft, não identificado, revela que tudo se deve a questões de segurança. Esta interface tem acesso direto à memória do computador e como tal pode permitir roubar dados.

O vídeo explica que um invasor com um tipo específico de memória pode usar essa porta para obter acesso aos dados de um dispositivo. O Windows 10 não seria capaz de parar esse ataque por conta do acesso direto fornecido pelo Thunderbolt.

Não podemos mudar a memória no Surface Laptop 3

Outra informação apresentada é a razão para a memória não poder ser retirada no Surface Laptop 3. É explicado que a escolha da Microsoft deveu-se ao facto de que seria possível congelar a memória com azoto líquido e ler a memória com um leitor específico.

Mesmo com estes receios de segurança, a Microsoft tem tentado proteger-se deles. A atualização 1803 para Windows 10 trouxe suporte para o Kernel Direct Memory Access (KDP) para o Thunderbolt 3, o que em teoria garante a segurança necessária contra estes ataques.