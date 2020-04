O Facebook anunciou que irá permitir a quem realizar uma transmissão ao vivo através da rede social, a possibilidade de cobrar dinheiro para a visualização desse conteúdo por parte dos restantes utilizadores.

Esta ideia vem no seguimento de cada vez mais as pessoas optarem pelos diretos e pela divulgação de conteúdos através de plataformas digitais, nesta altura de confinamento. A novidade poderá, assim, traduzir-se numa ajuda interessante, nomeadamente para os artistas de música.

A pandemia afetou e continua a afetar vários setores. Um dos efeitos que desde cedo percebemos no mundo digital é que as pessoas ‘migraram’ as suas tarefas para os serviços online. Seja através de videochamadas, sites, páginas nas redes sociais, entre outros, todas estas são alternativas válidas para dar continuidade, de alguma forma, às nossas vidas.

Facebook vai permitir que se pague pagar ver transmissões em direto

Como já todos devem ter reparado, aumentou significativamente a presença de empresas, criadores e artistas nas redes sociais. Muitos recorrem à funcionalidade Facebook Live para fazerem transmissões em direto com várias objetivos, como por exemplo debater temas, esclarecer dúvidas, transmitir concertos, etc.

Desta forma, nas novidades anunciadas pela empresa de Mark Zuckerberg, algumas são dedicadas ao Facebook Live. Mas há uma que chama mais à atenção do que as restantes.

Em suma, uma vez que as transmissões em direto pelo Facebook são cada vez mais populares, a rede social irá permitir que os autores cobrem dinheiro para que os outros possam ver os conteúdos emitidos ao vivo.

De acordo com as informações do Facebook:

Para dar apoio a criadores e às pequenas empresas, estamos a planear adicionar a capacidade das Páginas cobrarem pelo acesso aos eventos através de vídeos Live no Facebook – desde apresentações online a aulas e a conferências profissionais.

Para já não há mais pormenores acerca desta funcionalidade, nem quando chegará, sabendo-se apenas que será nas próximas semanas. Há, no entanto, algumas dúvidas que vão agora surgindo, tais como se haverá um limite de valor cobrado, quem poderá cobrar, como será feito o pagamento, entre outras.

Mas esta poderá ser uma ótima oportunidade para muitas pessoas. Por exemplo, os artistas de música poderão obter algum rendimento, pois os concertos presenciais ainda vão levar algum tempo até voltarem a ser realizados.