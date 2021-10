O Telegram e outros serviços de mensagens estão a aproveitar o momento menos positivo do WhatsApp para crescer. São a alternativa que existe para compensar a ausência do serviço do Facebook, que muitos optaram por (tentar) abandonar.

É precisamente esse crescimento que tem levado o Telegram a atingir novas metas, colocando-se no topo das preferências e uma das apps mais usadas. Esta posição foi agora reforçada com mais uma meta atingida e que o coloca numa lista restrita de apps no Android.

Um crescimento único do Telegram

Os exemplos do crescimento do Telegram têm sido vistos de forma muito frequente. A cada falha da concorrência, seja ela de que tipo for, leva os utilizadores a escolherem esta alternativa para comunicarem com os seus contactos.

A estabilidade deste serviço tem garantido aos utilizadores uma migração transparente e um conjunto de funcionalidades muito interessante. Tudo o que os utilizadores encontram nos outros serviços estão aqui presentes e ainda garante uma segurança elevada.

Mil milhões de instalações no Android

Esta adesão tem um efeito muito interessante e importante para o Telegram, que atingiu novos máximos no Android. Falamos do número de downloads que tem na loja de apps do Android, onde tem subido de forma muito elevada.

Ao todo esta app tem já registados mil milhões de download e instalações, e isto na loja oficial do Android. Há, claramente, dados em falta e que vêm de outras lojas de apps alternativas e até de instalações diretas dos APKs que existem espalhados pela Internet.

Combate a concorrência com o WhatsApp

Apesar de estar já no restrito clube das apps com mais de mil milhões de instalações no Android, este não é um valor novo para o Telegram. Já em agosto deste ano a Sensor Tower dava conta do valor de mil milhões de downloads na soma dos downloads no iOS e no Android.

É curioso ver a forma como o Telegram cresceu e tornou-se já uma alternativa que muitos querem usar de forma permanente. Consegue bater-se com propostas como o WhatsApp, que é a mais conhecida e (provavelmente) a mais usada na Internet.