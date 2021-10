Não é normal haver problemas em serviços do Facebook, como o WhatsApp ou o Messenger. Ainda assim, como vimos na passada segunda-feira, estes acontecem quando menos se espera e com causas que são alheias à maioria dos utilizadores.

Claro que, como é normal nestas situações, há quem lucre com estes problemas. Um dos que já o reconheceu foi o Telegram, que viu a sua lista de utilizadores crescer em 70 milhões. Pavel Durov já agradeceu mais esta migração.

Problema do WhatsApp foram uma vantagem

O Telegram tem crescido nos últimos meses, sempre à custa do serviço que mais utilizadores tem na Internet. Não é algo que provoque, mas os problemas do Telegram têm levado a que este serviço se torne muito apelativo para os utilizadores.

Desta vez o mesmo acabou por acontecer, fruto dos problemas que afetaram o WhatsApp, Messenger e Facebook. Ao final inacessível, os utilizadores procuraram alternativas para comunicar e por norma o Telegram acaba por ser uma escolha óbvia.

Telegram cresceu com a falha do Facebook

Durante as 6 horas em que os serviços estiveram inacessíveis, foram mais de 70 milhões que fizeram a mudança para a proposta de Pavel Durov. Foi o próprio que revelou este número numa publicação que fez no seu canal do Telegram.

Durov mostrou-se muito orgulhoso como a sua equipa lidou com este crescimento dos utilizadores, algo único para um único dia. Destacou a forma como o Telegram se manteve a funcionar sem interrupções para a maioria dos utilizadores. Houve alguns casos de lentidão nos EUA, mas apenas pontuais.

Novos utilizadores devem ficar para conhecer

Além deste agradecimento, o criado do Telegram aproveitou ainda para brincar um pouco com a situação. Pediu aos utilizadores do Telegram para darem as receberem os recém-chegados, mostrando-lhes as melhores funcionalidades do serviço.

Na mesma mensagem, deu as boas-vindas aos novos utilizadores, mostrando ser a maior plataforma independente de mensagens. Garantiu ainda que o Telegram não vai falhar nos momentos em que os outros falham, como tem acontecido.