Há muito que a Google quer aumentar a segurança dos seus utilizadores, ao mesmo tempo que garante que os dados destes e os seus próprios serviços estão seguros. É uma ideia que vem a ser disseminada e que tem ganho expressão.

A gigante das pesquisas tem os mecanismos necessários e precisam apenas que os utilizadores os usem. Assim, e para garantir a proteção destes, prepara-se para ativar a autenticação de 2 fatores em mais de 150 milhões de contas.

Há alguns meses que a Google declarou e assumiu um compromisso de segurança importante para com os seus utilizadores. A ideia base é aumentar de forma exponencial a segurança dos utilizadores e dos seus dados, sem comprometer a usabilidade dos serviços.

Quem fazer isto recorrendo a uma das medidas em que confia e onde pode garantir a simplicidade. Falamos da autenticação 2FA (2 factor autentication) em que os utilizadores usam as suas passwords (fator que conhecem) e depois um código que não conhecem e que é fornecido pela Google (fator que não conhecem)

Já em maio deste ano a Google tinha alertado que em breve iria passar os utilizadores para este tipo de complemento de autenticação. Na verdade, a gigante das pesquisas não tinha feito mais que um alerta e um compromisso, sem definir uma da específica para esta mudança.

Esse momento chegou agora e há finalmente mais informações sobre este passo. A Google revelou que até ao final do ano tem planos para ativar a autenticação de 2 fatores em 150 milhões de contas dos seus utilizadores, algo que deverá fazer de forma faseada.

Além desta medida que terá um impacto grande, a Google tem mais algumas ações para esta área. Falamos do preenchimento das passwords no iOS que deixam de ficar limitadas ao Chrome e também do acesso direto às passwords e configurações na app Google do Android.

São excelentes novidades que a Google agora anuncia para as suas contas. A autenticação de 2 fatores é uma das formas mais simples de garantir a proteção dos utilizadores e dos seus dados, ficando assim garantida que está a ser usada.