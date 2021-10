Samsung está a aumentar a RAM de mais alguns dos seus smartphones

Apesar de termos cada vez mais RAM nos smartphones, este é um elemento que é essencial e nem sempre é bem gerido pelas apps ou pelos sistemas operativo. As formas de contornar estes problemas existem, mas quase sempre com prejuízo para os utilizadores.

As marcas, como a Samsung, usam uma técnica que não é nova, mas que funciona bem. Aumentar a RAM de forma virtual é simples e para muitas marcas, a forma mais simples de garantir que tudo funciona sem problemas. A Samsung aproveitou e está a alargar este conceito a mais alguns smartphones.

Tal como várias outras marcas no universo Android, a Samsung também decidiu aumentar a RAM de alguns dos seus smartphones. A forma de o fazer é simples e recorre ao armazenamento para receber os dados que precisam de ser temporariamente guardados para serem processados.

Com o nome RAM Plus, a marca pretende assim garantir que os seus smartphones estão à altura do que é exigido. Com uma simples e rápida atualização, os smartphones da Samsung vêm assim crescer este elemento essencial.

Já se conheciam os planos da marca para este lançamento, mas agora sabe-se ainda mais, com alguns smartphones a receber esta atualização. O primeiro a ter acesso a esta novidade parece ser o Samsung Galaxy A52 5G.

Este smartphone tem já a atualização que lhe traz o RAM Plus acessível, sendo essencial a sua instalação. Como se pode ver na imagem abaixo, o Galaxy A52 5G passa depois a contar com os 6GB de RAM, com 4GB mais a serem recebidos via RAM Plus.

O mais caricato é que a Samsung não parece estar a limitar este aumento de memória aos smartphones com menos recursos. A atualização que traz o acesso a esta RAM virtual parece estar também a chegar ao Samsung Galaxy Z Fold 3, um smartphone com muita RAM física.

Este novo parâmetro que a Samsung está a trazer não pode ser configurado. Está limitado aos 4GB adicionais e não pode ser aumentado ou diminuído. Também, com a gestão que o Android faz da RAM disponível, dificilmente esta novidade será usado. Ainda assim, é bom saber que os smartphones podem contar com este incremento.