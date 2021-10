RFusion: Braço robótico que localiza e recupera objetos perdidos

Ultimamente, as invenções do MIT têm dado que falar, não só pela originalidade, mas também pelos ideais e esforço presentes na criação das mesmas . Depois de quererem "acabar com as deficiências", criaram agora um braço robótico, o RFusion, que poderá vir a ser um assistente doméstico.

Este braço funde sinais de uma antena com a entrada visual de uma câmara para localizar e recuperar um item, mesmo que este esteja completamente fora de vista.

Todos nós já perdemos as nossas chaves de casa, os nossos telefones, ou os nossos cartões de crédito em algum momento e, provavelmente, todos nós desejámos ter um dispositivo especial que pudesse rapidamente encontrá-los.

O protótipo RFusion, sistema do MIT que vem salvar esse cenário, baseia-se em etiquetas RFID, que são etiquetas baratas, sem bateria, que podem ser coladas a um item e refletir os sinais enviados por uma antena. Como os sinais RF podem percorrer a maioria das superfícies (como um monte de roupa suja que pode estar a esconder as chaves), o RFusion é capaz de localizar um item etiquetado no meio de uma confusão de objetos.

Como funciona o RFusion?

Usando a aprendizagem da máquina, o braço robótico move-se automaticamente para a localização exata do objeto, move os objetos em cima dele, agarra-o, e verifica que pegou no certo. A câmara, antena, braço robótico, e IA estão totalmente integrados, pelo que o RFusion pode funcionar em qualquer ambiente sem necessidade de uma configuração especial.

Por vezes, se confiar apenas nas medições de RF, haverá um outlier, e se confiar apenas na visão, por vezes haverá um erro da câmara. Mas se os combinarmos, eles vão corrigir-se uns aos outros. Foi isso que tornou o sistema tão robusto.

Disse Tara Boroushaki, assistente de investigação.

A sua abordagem funcionou bem. O RFusion teve uma taxa de sucesso de 96 por cento quando recuperou objetos que estavam completamente escondidos debaixo de uma pilha de bastantes outros.

Um futuro para este novo sistema do MIT

Embora encontrar chaves perdidas seja útil, o RFusion pode ter muitas aplicações mais amplas no futuro, como ajudar a cumprir encomendas num armazém, identificar e instalar componentes numa fábrica de fabrico automóvel, ou ajudar um indivíduo idoso a executar tarefas diárias em casa, embora o protótipo atual ainda não seja suficientemente rápido para estas utilizações.

O RFusion é um grande passo para a robótica que opera em cadeias de fornecimento complexas, onde identificar e 'escolher' o objeto certo de forma rápida e precisa é a chave para obter encomendas a tempo e manter os clientes exigentes satisfeitos.

Disse Matthew S. Reynolds, professor de engenharia elétrica e informática na Universidade de Washington.