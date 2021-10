Finalmente! YouTube Music terá reprodução de música em segundo plano, gratuitamente

O serviço de música do YouTube é bastante completo em termos de música disponível, mas tem algumas limitações, principalmente para os utilizadores que não subscrevem o serviço Premium que tem um custo de 6,99 € por mês. Esta versão Premium dá ao utilizador a possibilidade de ouvir músicas offline, sem anúncios e ainda ouvir música em segundo plano.

Não tardará para que esta última funcionalidade fique disponível para todos.

YouTube Music: Don’t Stop the Music

Foi através do Blog Oficial do YouTube que a empresa da Google avançou com a informação que a app YouTube Music está prestes a receber novidades.

Desde a introdução de mixagens personalizadas para diferentes estados de espírito e momentos do dia, até à música mais popular de todas as partes do mundo, o YouTube Music, segundo a empresa, procura oferecer aos utilizadores uma experiência musical envolvente.

Considerando as exigências dos utilizadores, a nova app do YouTube Music vai responder a uma das mais solicitadas, que está então relacionada com a possibilidade de manter a música a tocar em segundo plano.

Até ao momento, os utilizadores do serviço gratuito eram obrigados a manter a app aberta e o ecrã ligado, para continuar a ouvir música. O conceito de ouvir música não é bem esse para muitos utilizadores que querem estar aptos a fazer outras tarefas enquanto ouvem a sua música.

Limitado ao Canadá... numa primeira fase

Segundo avança a equipa do YouTube, o serviço de música irá, a 3 de novembro, receber uma atualização, que permitirá ouvir músicas em segundo plano de forma gratuita. Contudo, numa primeira fase, estará limitado aos utilizadores do Canadá.

Com esta alteração, os utilizadores poderão ter uma experiência semelhante ao que o Spotify já oferece gratuitamente, ou qualquer outro serviço de streaming.

Com a nova atualização existirão três importantes funcionalidades disponíveis:

Ouvir música em segundo plano

Ter acesso a estações contínuas ou aleatórias

Acesso ao Google Assistente durante a utilização do YouTube Music

Para já, o YouTube ainda não avançou com a informação de quando é que estas novidades ficarão disponíveis para o resto do mundo, mas as perspetivas são animadoras.