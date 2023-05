Teams da Microsoft: Qual a diferença entre Equipas e Canais?

O Microsoft Teams é uma plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina chat, serviço de videoconferência, armazenamento de ficheiros e integração de apps no local de trabalho. Sabia qual a diferença entre uma equipa e um canal.

O Teams da Microsoft é provavelmente a melhor ferramenta para trabalho colaborativo, para equipas. A sua utilização não é difícil, mas o Pplware irá disponibilizar tutoriais de como usar algumas funcionalidades e também algumas dicas.

No primeiro tutorial mostramos aqui como começar a usar a ferramenta. Como referido, é possível criar equipas e dentro das equipas podemos criar canais. Quais as diferenças?

As Equipas e canais permitem-lhe a si e à sua equipa partilhar ideias, organizar informações e ajudar a reunir todas as pessoas no Microsoft Teams:

Equipa: este é um grande grupo de pessoas que trabalham em conjunto para fazer algo, como uma grande iniciativa da empresa, projetos especializados ou apenas para diversão.

Canal: trata-se de uma área específica dentro da grande equipa, como um canal para design, marketing ou orçamento para apoiar o objetivo de uma equipa, onde as pessoas podem manter conversações focadas.

Pode criar um canal, por exemplo, para publicar anúncios, realizar reuniões, partilhar atualizações e encontrar ficheiros e informações.

Segundo um estudo recente, 26%, dos leitores do Pplware utiliza o Microsoft Teams para fazer teletrabalho (1.442 votos). No âmbito desta questão, obtivemos 5.654 respostas.

O segundo serviço mais utilizado é o Zoom, com 19% dos votos (1.064 votos), seguido do Skype, escolhido por 18% (1.004 votos) e com 13% ficou o WhatsApp (728 votos). Pode conhecer todos os resultados aqui.