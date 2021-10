Agora que o Windows 11 chegou, é natural que os utilizadores o queiram testar nas suas máquinas. Este novo sistema pode ser facilmente instalado através de uma atualização ou, se preferirem, com um simples ISO e uma pen de instalação.

Este é um processo simples e que qualquer um pode realizar. Para isso só precisam de criar a tal pen USB, algo que explicamos hoje para poderem preparar este processo. Veja assim a forma simples de colocar o Windows 11 pronto a instalar numa pen USB

Para muitos o Windows 11 já está instalado e a ser usado. Esta nova versão garante uma mudança grande na imagem do sistema e até a mudança completa de alguns componentes. Assim, esta renovação acaba por parecer natural e facilmente se interioriza.

Para quem quiser fazer uma instalação limpa e completamente fresca do Windows 11, precisa criar uma pen USB com a imagem pronta a ser usada. Além disso, se preferirem, podem apenas descarregar o ISO deste sistema.

Comecem por descarregar a aplicação Configuração do Windows 11 e executem-na no Windows 10. Devem avançar concordando com os termos de utilização desta app, seguindo depois para a escolha do sistema operativo. Caso pretendam, podem ativar a opção para usar as opções recomendadas.

Passando este ponto chegam à parte em que escolhem o que pretendem fazer de seguida. Podem criar uma pen USB ou descarregar apenas o ISO, de forma simples e rápida. No segundo caso só precisam de indicar onde pretendem gravar o ficheiro.

Se por outro lado querem criar uma pen, então devem ter ligada uma com mais de 8GB de espaço de armazenamento. Sigam os passos apresentados e em pouco tempo esta está pronta a ser usada para instalar o Windows 11 em qualquer PC, desde que suportado.

Esta é também uma forma simples de trazer o Windows 11 para os PCs que ainda não têm disponível esta atualização. Neste casos devem correr o ficheiro de setup que encontram na pen, para assim avançarem para a atualização para o novo sistema da Microsoft.