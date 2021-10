Apagão do Facebook deveu-se a “mudança de configuração defeituosa”

O dia de ontem foi estranho para muitos! Inicialmente pensava-se que as operadoras estavam com algum problema de serviço, mas rapidamente se percebeu que as falhas eram apenas ao nível do ecossistema do Facebook.

Foram mais de seis horas "às escuras" e o Facebook já veio explicar o que se passou. De acordo com as informações, o apagão deveu-se a "mudança de configuração defeituosa".

Fundador do Facebook caiu um lugar no TOP dos mais ricos

A rede social Facebook revelou recentemente que "a causa principal da interrupção foi uma alteração de configuração defeituosa". A justificação é estranha e nem se percebe muito bem o que o Facebook quer dizer com "configuração defeituosa".

A empresa referiu ainda, não haver “provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos como resultado" da interrupção, uma falha que impediu os utilizadores de aceder ao Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger mais de seis horas. A empresa pediu desculpa!

A riqueza pessoal do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, caiu em mais de seis mil milhões de dólares (cerca de 5,2 mil milhões de euros), depois de terem sido registados vários problemas nas principais plataformas da empresa tecnológica. Tais resultados levaram mesmo Zuckerberg a cair uma posição na lista dos mais ricos do mundo.

A queda das ações, na segunda-feira, levou a uma descida do valor de Mark Zuckerberg para 121,6 mil milhões de dólares (cerca de 105 mil milhões de euros), ficando abaixo do fundador da Microsoft, Bill Gates, na quinta posição no índice Bloomberg Billionaires. A economia mundial perdeu mais de 950 milhões de dólares (cerca de 819 milhões de euros), na sequência de mais de seis horas de problemas técnicos na empresa de Mark Zuckerberg.

Em Portugal, os problemas nas plataformas começaram a ser sentidos pelas 16:30 (hora de Lisboa) de segunda-feira, tendo ficado resolvidos a partir das 23:00.