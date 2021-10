A Google tem dado ao seu Photos muitas novidades ao longo dos anos. Vai focando-se em várias áreas para conseguir criar a ferramenta perfeita e que todos querem usar, quer pelas funcionalidades, quer pela facilidade de utilização.

Depois de várias melhorias, surge agora uma, muito simples, mas ainda assim muito útil. Passamos a poder finalmente alterar as datas das fotografias e imagens que temos carregadas neste serviço, para assim lhes dar a ordem cronológica certa.

Todas as imagens e fotografias que caem na galeria do Android são carregadas para o armazenamento do Google Photos. Estas são enviadas para a cloud associada à conta do utilizador onde ficam guardadas e protegidas.

Como os dados que estão associados nem sempre são fiáveis, por vezes estas ficam guardadas com datas, localizações e até outros dados incorretos. A partir de agora parte desta informação pode ser mudada, em especial a data e a hora em que as fotografias foram tiradas.

Para mudar esta informação o utilizador precisa apenas de escolher a imagem em que quer mudar os dados, isto dentro do Google Photos. Após abrir a imagem, devem fazer swipe de baixo para cima, para verem a informação adicional da fotografia ou da imagem escolhida.

Nesta informação vão encontrar no topo a informação associada à data e à hora em que a fotografia foi captada. Junto a esta informação está a grande novidade do Google Photos, na forma de um ícone de um lápis. É aqui que a mudança poderá ser realizada.

Ao carregar neste ícone vai surgir um novo menu, com a data e a hora da fotografia. Cada um deles pode ser aberto e a nota data ou hora poderão ser indicada pelo utilizador. Só precisam mesmo de indicar a informação pretendida.

É desta forma simples que podem a partir de agora mudar a data ou a hora de qualquer fotografia, ou imagem que tenham no Google Photos. Infelizmente tem de ser tratada de forma isolada, mas é algo que há muito era pedido pelos utilizadores.