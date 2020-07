Aprenda a bloquear contactos num smartphone Android

Se há coisa com que estamos todos familiarizados é com as chamadas de operadoras que estamos fartos de rejeitar. Ou então, é possível que tenha também aquele contacto que lhe telefona ininterruptamente e que, sendo que mais nada resulta, pretende bloquear.

Hoje mostramos-lhe como pode fazê-lo, utilizando as Definições do telefone Android ou, então, através de uma app.

Bloquear contactos pelo método do sistema Android

Se tem um ou vários contactos que pretende bloquear, de modo a não receber as suas chamadas e mensagens, explicamos-lhe como. Em primeiro lugar, deve abrir a app Telefone. Depois, clica no botão i, posicionado no lado direito do contacto. Em seguida, clica em Detalhes e, depois, nos três pontos verticais, Mais, no canto inferior direito, e adiciona o contacto à lista de assédio.

A partir desse momento, sempre que o número de telefone o tentar contactar, via Chamada ou Mensagem, será intercetado pelo sistema. Assim, não receberá nenhuma dessas tentativas, apenas uma notificação da interceção delas. Aquando a chamada, o remetente será informado que o número está ocupado.

Além disto, pode ainda definir que o contacto predefinido seja prontamente encaminhado para o Correio de Voz.

Sempre que desejar consultar a sua lista de assédio, das Mensagens ou das Chamadas, bem como as interceções já efetuadas, pode consultar a app Gestor. Ademais, pode alterar as regras de interceção, para como melhor lhe convier.

Bloquear contactos através de uma app

Uma outra alternativa é instalar a aplicação Mr. Number. Depois de instalada, tem de aceitar que a app seja a sua aplicação de chamadas predefinida e, por isso, deve dar-lhe todos os acessos.

Depois, clica em Lista de Bloqueios e, acedendo ao + do canto inferior direito, pode escolher entre “Introduzir um número”, “Chamadas ou mensagens de texto recentes”, “Escolha a partir dos contactos” ou “Números que comecem por”. Esta última permite o bloqueio de, por exemplo, números estrangeiros ou associados a empresas de serviços.

Ao clicar em Introduzir um número, pode ainda escolher o país de origem do contacto a bloquear. Uma vez adicionado à lista, não recebe a chamada, mas sim uma notificação da tentativa de contacto. Além de bloquear a chamada no seu smartphone, avisa o remetente que o número está ocupado.

Contrariamente à forma nativa do telefone, a app apenas bloqueia chamadas. Ainda assim, nas Definições, no canto inferior direito da app, pode definir que contactos quer ver bloqueados. Por exemplo, se todos aqueles que não estejam registados na sua lista telefónica ou se chamadas de números privados.