Twitter confirma que hackers roubaram dados de pelo menos 8 contas

Recentemente o Twitter foi alvo de ataques de hackers que comprometeram várias contas. Depois de ter confirmado que esse ataque atingiu 130 contas, a rede social de Jack Dorsey confirmou agora que foram roubados dados de pelo menos 8 perfis.

Nas questões de segurança não basta ser uma plataforma forte e popular para garantir a total proteção dos dados dos utilizadores. Neste campo já muitas provas foram dadas que realmente qualquer entidade, plataforma ou serviço pode ser afetado.

Na semana passada o Twitter deparou-se com um forte ataque informático na rede social que comprometeu várias contas.

De acordo com a plataforma pelo menos 130 contas de utilizadores foram afetadas, entre elas algumas contas verificadas pertencentes a personalidades como Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Kanye West, Apple, entre outros.

Através das invasões, os criminosos informáticos tentavam levar os donos das contas a transferir dinheiro para uma carteira de bitcoins. No entanto o Twitter acredita que os hackers utilizaram uma ferramenta interna da rede social para levar a cabo o ato criminoso.

A rede social continua a investigar o caso e tem informado os utilizadores sempre das novidades apuradas.

Hackers roubaram dados pessoais de pelo menos 8 contas do Twitter

Numa atualização sobre a investigação do ataque, o Twitter confirmou que os hackers conseguiram roubar dados privados de pelo menos 8 perfis.

A rede social adiantou que não vai revelar informações acerca dos perfis afetados por este roubo, no entanto esclarece que as contas não era verificadas.

De acordo com a publicação deixada pela rede social, o roubo destes destes dados pessoais foi conseguido através da utilização de uma ferramenta designada “Your Twitter Data” ou “Os Seus Dados do Twitter“. Esta ferramenta permite ao utilizador fazer o download de um ficheiro com todos as informações pessoais da conta que estão disponíveis na rede social.

Por precaução, atualmente esse recurso está desativado e quem quiser agora utilizá-lo receberá uma mensagem de erro.

Este ataque mostra bem que todos os serviços podem ter configurações mais vulneráveis a ataques, mesmo que se trate de uma das maiores e mais importantes redes sociais do mundo.

Se quer ter a sua conta do Twitter mais protegida, veja as nossas dicas.