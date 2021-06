App Apple TV agora disponível no sistema operativo Android TV

A Apple ao longo dos últimos anos alargado a sua ação ao gigante mercado de dispositivos e consumidores Android. A empresa de Cupertino tem lançado aplicações de várias das suas plataformas por forma a captar mais utilizadores para serviços e dispositivos. Há vários exemplos como a app Apple Music, a app Migrar para iOS ou até a app Beats. Agora, os dispositivos Android TV recebem a app Apple TV.

Há algumas horas a Apple disponibilizou a informação e a aplicação na Play Store. Mais uma porta que a gigante tecnológica abre para o seu serviço de streaming de vídeo anunciado em 2019.

Apple TV nos dispositivos Android

A Google já havia prometido em dezembro passado que a app Apple TV‌ se expandiria para mais dispositivos no ecossistema do sistema operativo Android TV num futuro próximo. Assim, com este lançamento, a app Apple TV‌, que oferece aos espectadores acesso ao conteúdo do Apple TV +, abre-se a milhões de potenciais clientes do serviço de streaming de vídeo.

Aliás, ontem a app Apple TV‌ chegou aos dispositivos Nvidia Shield e à sua plataforma Streaming e, em novembro passado, já tinha sido disponibilizada nas consolas de jogos Xbox, da Microsoft.

Portanto, se quer já descarregar esta app, poderá fazer na Play Store e usufruir dos conteúdos Apple TV +. Curiosamente, a app já tem mais de 500 mil downloads. Não é de todo uma app que passou indiferente aos utilizadores do ecossistema da Google.