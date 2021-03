Android: YouTube vai deixá-lo reproduzir vídeos em loop

Se no browser é fácil colocar um vídeo a reproduzir de forma infinita no YouTube, na aplicação móvel tal recurso ainda não existe dedicado a um só vídeo. Mas esta é uma realidade que pode mudar em breve.

Segundo se pode encontrar no código da app YouTube para Android, a opção loop está para chegar.

Como ver um vídeo em Loop no YouTube… no browser

Se está no PC a ver um vídeo no YouTube e gostou tanto que quer vê-lo infinitas vezes é simples. Basta clicar com o botão direito do rato sobre o vídeo que está a reproduzir e escolher a primeira opção, Loop.

Esta forma simples vai deixá-lo então a assistir ao mesmo conteúdo até se cansar. Mas, infelizmente, no Android tal opção ainda não está disponível. A boa notícia é que parece que não vai demorar muito.

O recurso está a chegar ao Android

O XDA Developers partilhou parte do código que encontrou na versão 16.09.34 da app do YouTube para Android que revela que o loop associado a um só vídeo.

<string name=”single_loop_menu_item”>Loop video</string> <string name=”single_loop_off”>Off</string> <string name=”single_loop_on”>On</string> <string name=”single_loop_snack_bar_button_text”>Turn off</string> <string name=”single_loop_snack_bar_text”>Video loop is on</string> <string name=”single_loop_menu_item”>Loop video</string> <string name=”single_loop_off”>Off</string> <string name=”single_loop_on”>On</string> <string name=”single_loop_snack_bar_button_text”>Turn off</string> <string name=”single_loop_snack_bar_text”>Video loop is on</string>

Na verdade, a aplicação permite colocar em reprodução contínua vídeos dentro de uma determinada lista de reprodução. Assim, criando uma lista com apenas um vídeo é possível tê-lo em loop, mas sinceramente, é uma opção que dá um pouco mais de trabalho.

Um simples botão dará então ao utilizador a possibilidade de ver um vídeo repetidamente, as vezes que quiser e sem mais preocupações.

Apesar desta descoberta agora, não se sabe, no entanto, quando é que a Google vai efetivamente implementar o recurso na aplicação.

