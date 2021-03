Dica: Como alterar a imagem de fundo do Android Auto do seu carro

O Android Auto é uma das mais esperadas propostas da Google no nosso país. Portugal ainda não recebeu o acesso a esta “ponte” entre o smartphone e o automóvel, mas há a promessa que será está para breve. Ainda assim, é simples e fácil ter esta funcionalidade no nosso país, bastando instalar a app que pode ser encontrada na Internet.

Para quem já usa, certamente sabe que é possível personalizar facilmente o Android Auto. Hoje mostramos como podem alterar a imagem de fundo do Android Auto do seu carro.

Personalizar o seu carro

A decisão de interligar o smartphone ao carro traz ao utilizador uma interface interessante. Não se limita a transpor para o ecrã do sistema de entretenimento do carro o ecrã do telefone. O sistema vai mais além e dá-lhe as aplicações ajustadas às suas necessidades.

Assim, temos o Waze ou o Google Maps, o Spotify ou o YouTube Music e todas as outras apps que queremos e podemos usar a conduzir. Há, naturalmente, um sistema completo para gerir o smartphone, permitindo fazer ou receber chamadas, enviar mensagens ou aceder ao calendário.

As definições do Android Auto

A mais recente versão do Android Auto dá ao utilizador a possibilidade de personalização em algumas áreas. A mais interessante é a possibilidade de mudar a imagem de fundo, tendo de ser usada uma das presentes.

Acedam então à lista de apps do Android Auto, para que possam depois escolher a opção Definições. Esta deverá estar na lista de apps presentes, sendo uma das que podem escolher com um simples toque no ecrã.

Mudar a imagem de fundo

As definições do Android Auto têm dão acesso a um conjunto de opções associadas a notificações, a música e à meteorologia. Há ainda a opção que procuram, de nome “Escolha a imagem de fundo”, que devem escolher.

Vão ter aqui acesso a um conjunto de imagens pré-definidas e escolhidas pela Google para o Android Auto.

Escolher uma das propostas da Google

Devem escolher a que mais gostarem para passar a ser a imagem de fundo do sistema que estão a ligar ao carro. Podem repetir o processo até encontrarem a que mais se ajusta a este sistema.

Esta é apenas mais uma novidade interessante e importante que têm para o Android Auto. A Google não para de melhorar este sistema e assim é possível torná-lo ainda melhor e interessante para os condutores.