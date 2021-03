Windows PE: A versão minúscula do Windows para resolver problemas

O seu Windows 10 não arranca? Está desesperado e não sabe o que fazer? Será que tem de formatar? Calma… antes de limpar tudo o que tem na máquina experimente a solução que lhe apresentamos hoje.

Chama-se Windows PE e é uma versão minúscula do Windows para resolver problemas com o próprio Windows.

Já ouviu falar no Windows Preinstallation Environment (também conhecido como Windows PE)? Esta versão do Windows é um pequeno sistema operativo usado para instalar e reparar o Windows 10 para as edições de desktop (Home, Pro, Enterprise e Education), Windows Server e outros sistemas operativos Windows. Com o Windows PE é possível:

Configurar o seu disco rígido antes de instalar o Windows.

Instalar o Windows usando apps ou scripts de uma rede ou unidade local.

Captar imagens do Windows.

Modificar o sistema operativo Windows enquanto não está em execução.

Configurar ferramentas de recuperação automática.

Recuperar dados de dispositivos não inicializáveis.

Adicione uma shell personalizada ou GUI para automatizar esse tipo de tarefas.

O Windows PE tem interface gráfica?

Sim, o Windows PE pode ter interface gráfica o que facilita toda a interação com o sistema operativo a recuperar. Na internet pode-se encontrar facilmente várias adaptações desta versão do Windows que, tal como referido, apenas deve servir para recuperar sistemas que não arranquem ou precisem de algum tipo de modificação.

O site do projeto Windows PE faz parte do próprio domínio da Microsoft -ver aqui. Num próximo artigo iremos ensinar como podem colocar este sistema numa Pen de arranque para ter sempre à mão quando for preciso.

Além desta versão do Windows, também podemos sempre uma distribuição Linux para tentar resolver os problemas. Na categoria Linux do Pplware podem encontrar várias distribuições para o efeito.

Windows PE