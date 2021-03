Utilizador coloca 16 GB de memória numa gráfica GeForce RTX 3070 (vídeo)

A placa gráfica GeForce RTX 3070 da Nvidia faz parte de um conjunto já bem composto de chips desenvolvidos e e lançados recentemente pela fabricante norte-americana.

Estas gráficas trazem consigo 8 GB de memória VRAM, no entanto um utilizador quis ir mais longe e colocou 16 GB de memória numa RTX 3070. Veja o vídeo.

As novas e potentes placas gráficas da linha GeForce RTX 30 da Nvidia têm sido os produtos de destaque no segmento dos chips gráficos. São placas muito desejadas pelos utilizadores, no entanto é atualmente difícil de as encontrar disponíveis nas prateleiras.

O modelo GeForce RTX 3070 promete ser mais rápido do que a RTX 2080 e 60% mais rápido do que a RTX 2070. Vem equipado com 8GB de memória GDDR6 e consegue correr jogos com resoluções 4K e 1440p. O preço recomendado para este chip era de 499 dólares (~420 euros), mas atualmente está a ser vendido por valores bem mais altos.

Modder coloca 16 GB numa placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3070

Um modder e overclocker não ficou satisfeito com os 8 GB de memória VRAM que a GeForce RTX 3070 oferece. Nesse sentido, o utilizador aumentou essa capacidade para 16 GB de memória VRAM e mostra em vídeo todo o processo.

Para isso, e de uma forma sucinta, o modder modificou a sua Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC. Retirou os seus 8 chips de memória (K4Z803256C-HC14), cada um com 1 GB de capacidade, o que totaliza os 8 GB. De seguida substituiu-os por chips de 2 GB de memória (K4ZAF3258M-HC14), para perfazer 16 GB.

Veja o vídeo:

Para que o equipamento reconhecesse a memória adicional, bastava fazer flash da BIOS. No entanto, a NVIDIA tem várias restrições e os próprios parceiros não podem modificar nada na BIOS sem que a fabricante dê autorização.

Cada GPU tem uma configuração especial de banda. Por exemplo, se contar com uma configuração para 00000 bits, indica que foram utilizados chips de memória de 8 GB da Samsung. Por sua vez, o código 0001 reserva-se aos chips Micron.

Desta forma, o modder conseguiu determinar que com a configuração 00110 poderia usufruiu dos seus 16 GB de memória. Assim, os 16 GB foram reconhecidos e a RTX 3070 passou em todos os testes e benchmarks sem falhas e com um desempenho ligeiramente superior ao modelo Founders Edition.