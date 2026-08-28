Android esmaga concorrência e tem números impressionantes no mercado mobile
O mercado dos sistemas operativos móveis continua a registar movimentações intensas entre as principais plataformas. Os dados mais recentes, relativos ao segundo trimestre de 2026, mostram que o sistema da Google reforçou a sua posição de liderança. O Android alcançou uma quota sólida de 75% em todo o planeta, subindo dois pontos percentuais face aos 73% registados nos primeiros três meses do ano.
Este crescimento ocorre num contexto em que as restantes plataformas enfrentam dinâmicas distintas para manter a sua base de utilizadores. O sistema operativo iOS da Apple fixou-se nos 20% globais, registando uma descida ligeira face aos 22% obtidos no trimestre anterior. Na terceira posição surge o HarmonyOS da Huawei, que manteve uma quota de 5% a nível internacional, consolidando a sua presença neste segmento competitivo.
Batalha feroz nos EUA e a surpresa na China
O cenário regional apresenta divergências acentuadas entre os maiores mercados de tecnologia de consumo. Nos Estados Unidos, a Apple mantém uma liderança muito renhida, somando 51% das vendas de smartphones durante este período. Contudo, o Android surge colado com 49% de quota, reduzindo drasticamente a distância face a períodos anteriores, nomeadamente face aos 69% que a fabricante de Cupertino atingiu no final de 2025.
Já em território chinês, a correlação de forças ganha contornos únicos com o crescimento contínuo das soluções locais. O Android lidera o mercado asiático com 58%, descendo dos 63% do trimestre anterior, enquanto o HarmonyOS da Huawei assegura a segunda posição com 24%. Este avanço coloca a Huawei à frente do ecossistema iOS na China, que fecha o pódio local com 18% de quota de mercado.
Supremacia Android na Índia e a quebra nas vendas
No continente indiano, a disparidade entre as plataformas atinge dimensões esmagadoras a favor da proposta da Google. O Android domina praticamente todo o setor móvel com uns impressionantes 91% de quota. Por oposição, a Apple garante apenas 9% do mercado indiano, refletindo as barreiras estruturais dos equipamentos de preço mais elevado na região.
Importa também destacar que o volume global de envios de smartphones sofreu uma quebra homóloga de 11% neste segundo trimestre. Esta contração fez-se sentir com maior intensidade nos equipamentos de gama de entrada e de gama média. O aumento generalizado no custo de componentes essenciais continua a pressionar as margens dos fabricantes e a influenciar o comportamento de compra dos consumidores.
Os próximos trimestres prometem renovar a disputa, sobretudo com a chegada das novas gerações de smartphones e modelos dobráveis ao mercado global. A evolução das quotas dependerá da capacidade de cada ecossistema em responder aos desafios económicos atuais e à procura por inovação.
Duas pessoas entram num restaurante e pedem um frango. um comeu o frango sozinho mas na média cada um comeu meio.
É obvio que a implementação Android é obviamente superior quando vai de telemóveis dos 70€ aos 2500€. Era de estranhar que assim não fosse.
Nunca achei grande piada a Cavaco Silva mas, quando professor, tinha uma mais engraçada: “Uma pessoa tem a cabeça no forno e os pés no congelador – em média está a uma temperatura agradável”.
Mas nenhuma das duas é apropriada. O que se trata é de segmentar ou não as vendas de smartphones por preços. No segmento premiu o iPhone domina, claramente: mas a maior parte dos smartphones são de baixo preço e são todos Android, porque a Apple não vende iPhones nesse segmento – logo, o Android domina.
“Surprise” …
Basta olhar para o gráfico do iOS para ver que, em cada ano, o trimestresde de subida das vendas de é o Q4 e o Q2 costuma ser o das vendas mais baixas.
Relativamente ao iOS, comparar os trimestre homólogos faz sentido, com o trimestre anterior não.
– Counterpoiunt Research: Q2 2025: 17% de quota de mercado, Q2 2026: 20% a 21% – representando o máximo histórico da empresa para um segundo semestre.
– IDC: Q2 2025: 15,7% de quota de mercado (46,4 milhões de unidades), Q2 2026: 20,1% a 21% (55,8 milhões
2% não é “esmagar a concorrência”, quando a concorrente tem ainda 20% tendo apenas aparelhos de preço elevado quando comparando com a maioria dos dispositivos com android que fazem aqueles 75%.