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Android esmaga concorrência e tem números impressionantes no mercado mobile

· Android 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Nuno says:
    28 de Agosto de 2026 às 15:00

    Duas pessoas entram num restaurante e pedem um frango. um comeu o frango sozinho mas na média cada um comeu meio.
    É obvio que a implementação Android é obviamente superior quando vai de telemóveis dos 70€ aos 2500€. Era de estranhar que assim não fosse.

    Responder
    • Max says:
      28 de Agosto de 2026 às 15:37

      Nunca achei grande piada a Cavaco Silva mas, quando professor, tinha uma mais engraçada: “Uma pessoa tem a cabeça no forno e os pés no congelador – em média está a uma temperatura agradável”.
      Mas nenhuma das duas é apropriada. O que se trata é de segmentar ou não as vendas de smartphones por preços. No segmento premiu o iPhone domina, claramente: mas a maior parte dos smartphones são de baixo preço e são todos Android, porque a Apple não vende iPhones nesse segmento – logo, o Android domina.

      Responder
  2. Max says:
    28 de Agosto de 2026 às 15:10

    “Surprise” …
    Basta olhar para o gráfico do iOS para ver que, em cada ano, o trimestresde de subida das vendas de é o Q4 e o Q2 costuma ser o das vendas mais baixas.
    Relativamente ao iOS, comparar os trimestre homólogos faz sentido, com o trimestre anterior não.
    – Counterpoiunt Research: Q2 2025: 17% de quota de mercado, Q2 2026: 20% a 21% – representando o máximo histórico da empresa para um segundo semestre.
    – IDC: Q2 2025: 15,7% de quota de mercado (46,4 milhões de unidades), Q2 2026: 20,1% a 21% (55,8 milhões

    Responder
  3. bst says:
    28 de Agosto de 2026 às 15:27

    2% não é “esmagar a concorrência”, quando a concorrente tem ainda 20% tendo apenas aparelhos de preço elevado quando comparando com a maioria dos dispositivos com android que fazem aqueles 75%.

    Responder

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