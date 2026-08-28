Renault acelera a eletrificação dos comerciais ligeiros com o novo Trafic Van E-Tech elétrico

A Renault estará presente no salão IAA Transportation 2026, em Hanôver, abrindo um novo capítulo na sua ofensiva nos veículos comerciais ligeiros com o novo Trafic Van E-Tech elétrico.

Como um ator chave e com um forte legado no setor europeu dos veículos comerciais ligeiros, a Renault estará presente no salão IAA Transportation 2026, em Hanôver.

No dia 14 de setembro, às 9h20, realizar-se-á uma conferência de imprensa, na qual será apresentada a estratégia da Renault para o segmento dos veículos comerciais ligeiros, pela voz de:

Jan Ptacek (VP, Renault VCL);

Frédéric Clermont (VP, Product VCL);

Zakaria Zeghari (VP, Sales and Marketing VCL).

Os intervenientes irão também revelar em detalhe o novo Trafic Van E-Tech elétrico, juntamente com as mais recentes novidades, no que respeita aos serviços e também às transformações.

A conferência será transmitida em direto e ficará disponível em diferido aqui.

A Renault terá um stand de 1200 m2 no Pavilhão 13, onde apresentará 12 veículos comerciais ligeiros que representam toda a gama, incluindo vários veículos transformados.