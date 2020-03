Foi há 6 meses que a Google lançou a mais recente versão do seu SO móvel, o Android 10. Tal como esperado, muitas marcas iniciaram de imediato a preparação da atualização dos seus smartphones e outras chegaram mesmo a lançar também nesse dia.

Passado todo esse tempo, é hora de fazer um balanço e ver que marcas conseguiram manter o seu compromisso e ter o Android 10 no máximo de equipamentos. A lista está estranhamente bem composta, com algumas novidades muito importantes.

Os mais rápidos a trazer o Android 10

Antes de apresentar o Android 10, a Google já tinha dado aos fabricantes todo o código necessário para que pudessem preparar as atualizações. Isso levou a que marcas como a extinta Essential conseguissem ter no próprio dia a nova versão.

Claro que a encabeçar a lista de marcas mais rápidas a disponibilizar o Android 10 está a Google. A criadora do Android tem os seus smartphones a servir de base de desenvolvimento e, por isso, no dia do lançamento atinge de imediato os 100% de atualizações.

As marcas querem atualizar os smartphones

Essa lista tem na segunda posição uma marca interessante. Falamos da OnePlus, que também foi extremamente rápida a atualizar os seus smartphones. Um parque de modelos mais reduzido abre a porta a que o Android 10 tivesse sido mais rápido a ser disponibilizado. Foram apenas 18 dias até esta versão chegar.

De seguida, temos uma das marcas mais importantes do universo Android. A Samsung tem melhorado a sua prestação nesta área e perdido a má fama de ser lenta a atualizar. Nesta versão não foram apenas mais rápidos, mas também alargaram o leque de smartphones abrangidos.

Excelentes notícias para a Google

Por fim temos a LG. A marca fez um esforço grande para melhorar os seus ritmos de atualizações e com o Android 10 obteve ainda mais smartphones com esta versão. No extremo oposto temos marcas como a HTC ou a Motorola que simplesmente desapontam, ao não ter ainda uma versão disponível.

A avaliação da ComputerToday foca-se muito mais nas marcas presentes no mercado norte-americano e assim deixa algumas importantes de fora. Tanto a Huawei como a Xiaomi focaram-se neste novo sistema e têm já atualizações disponíveis. É graças a elas que o Android 10 tem superado as expectativas e crescido muito mais que as versões anteriores.