Samsung oferece aos clientes um serviço para desinfetar o smartphone

Com uma visão preventiva em relação ao Coronavírus, a Samsung decidiu oferecer aos clientes um serviço de desinfeção dos smartphones.

Para já o serviço está apenas disponível nalguns países e promete higienizar os equipamentos contra o SAR-CoV-2.

Como forma de encarar e combater o SARS-CoV-2, o vírus que origina a doença COVID-19, muitas entidades têm surgido com ideias e soluções.

Relativamente aos equipamentos móveis, é fundamental que as pessoas tenham o hábito de os limpar recorrentemente. Esta medida é importante ser aplicada sobretudo nos ecrãs táteis, uma vez que são a parte do aparelho que está mais sujeita à sujidade e, consequentemente, à contaminação por vírus ou bactérias. Isto porque é ali que colocamos os nossos dedos centenas de vezes ao dia.

Samsung oferece um serviço de desinfetação dos smartphones

Tal como praticamente todas as empresas, a Samsung está preocupada com o surto do Coronavírus. Especialmente na possibilidade dos smartphones serem contaminados tornarem-se vias de transmissão do vírus.

Uma das medidas preventivas encontradas pela empresa sul-coreana foi a oferta aos clientes do seu serviço de higienização dos smartphones.

O serviço designa-se Galaxy Sanitizing, ou Higienização Galaxy, e está disponível nas lojas e assistências autorizadas da Samsung, nalguns países.

Consiste numa pequena caixa que expõe o smartphone à luz ultravioleta, que é capaz de eliminar o vírus e bactérias, sem recurso a outras substâncias, nomeadamente as químicas que podem danificar os equipamentos.

A Samsung certifica-se que a luz não prejudica os smartphones, no entanto não garante a eliminação completa dos vírus e bactérias. Para além disso, a marca diz não garantir a segurança e eficácia das caixas com luz ultra-violeta que não foram testadas anteriormente.

Serviço de higienização ainda não está disponível para Portugal

Para já, este serviço está disponível em 19 países, que são Argentina, Chile, Croácia, Dinamarca, Finlândia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Peru, Polónia, Rússia, Espanha, Suécia, EUA, Ucrânia e Vietname.

No entanto, em breve será alargado também a outras nações, como por exemplo Austrália, Áustria, Canadá, República Checa, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Indonésia, Israel, Itália, Jordânia, Cazaquistão, Letónia, México, Holanda, Panamá, Filipinas, Roménia, Singapura, Taiwan, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Para já Portugal fica fora dos contemplados e, dessa forma, resta aos utilizadores terem os devidos cuidados de desinfecção do seu smartphone.

