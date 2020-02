Quando Andy Rubin lançou a Essential, muito se esperava da evolução desta marca fundada pelo criador do Android.

No entanto, após poucos anos de atividade e vários falhanços, esta empresa chegou ao fim e deixou os seus poucos clientes desamparados para o futuro.

Fundada em 2015, a Essential era uma empresa que prometia mudar o panorama dos smartphones Android. Fundada pelo criador do sistema do robô, surpreendeu com o seu primeiro smartphone, o Essential Phone.

Embora este modelo tivesse cativado a atenção do mercado, nunca conquistou verdadeiramente o seu espaço, tendo apenas vendido 90 000 unidades até aos dias de hoje.

Projeto GEM foi mais um projeto falhado

Após o pouco sucesso que este modelo obteve, e após algumas complicações no seio da empresa, a Essential decidiu recentemente voltar a tentar surpreender o mercado, desta vez com o projeto GEM.

Este era um equipamento um pouco caricato e que prometia, mais uma vez, quebrar com o conceito atual de smartphone.

Com um design estreito e alongado, destacava-se por não trazer os serviços da Google, mas sim a sua alternativa, o MicroG, assim como aplicações de mapa e calendário desenvolvidos pela própria empresa.

No entanto, e apesar dos esforços, este novo projeto não conseguiu angariar o investimento necessário para seguir em frente e mostrou-se como mais uma derrota para a empresa de Andy Rubin.

Essential põe fim à sua atividade e às atualizações do Essential Phone

Como resultado destes projetos falhados, a Essential anunciou agora o seu fim, colocando um ponto final nos projetos em curso e, para infelicidade dos 90 000 utilizadores do seu único equipamento, anunciou que iria terminar também suporte para futuras atualizações.

Assim, a atualização de segurança de fevereiro foi anunciada como a última, não havendo possibilidade de mais nenhum desenvolvimento oficial.

Chega assim uma marca que se tentou posicionar como promissora no mundo Android. Este era um final mais que anunciado, e que tem agora a sua oficialização, sem que tenha conseguido realmente atingir uma posição de relevo no mercado.