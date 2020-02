Syone consolida a sua posição a norte do país e inaugura escritório no Porto

De forma a estreitar a relação com os seus clientes a norte do país e oferecer um maior apoio aos seus colaboradores que já estavam no terreno, em março de 2019 a Syone inaugurou o seu primeiro escritório no Porto.

Dado o sucesso desta operação, a tecnológica portuguesa que trabalha com mais de 500 empresas líderes nas mais diversas áreas de atuação, conta agora com 15 especialistas dedicados à zona Norte, combinando variados perfis que suportam os clientes sediados nesta geografia.

Adicionalmente, fazem parte desta equipa dois colaboradores que trabalham em regime de Nearshore, desenvolvendo soluções para clientes internacionais na Suíça, na Bélgica e na Noruega.

Esta expansão foi acompanhada pela organização do primeiro evento da Red Hat no Porto, trazendo ao norte do país speakers nacionais e internacionais da líder mundial em soluções open source a nível empresarial.

Para 2020 a estratégia desta operação passa por consolidar e aumentar esta rede através do desenvolvimento de projetos como implementação de plataformas service desk, monitorização de infraestruturas, administração de sistemas, segurança, desenvolvimento de software e data management. Potencializando também o aumento da equipa Syone.

Retenção de Talento, uma das maiores preocupações do mercado do IT

A dificuldade de retenção de talento é uma realidade em todas as áreas, mas especialmente no mercado do IT.

Muitos especialistas desta área são abordados diariamente por empresas que lhes apresentam novas oportunidades de trabalho, enquanto que no passado um bom engenheiro permanecia cerca de 10 anos na mesma empresa, hoje em dia a duração média de permanência ronda os 3 anos.

Estima-se que em 2020 o IT será a área que apresentará um maior crescimento, e por isto, este tema é cada vez mais uma preocupação para as empresas a nível mundial, e a Syone não é exceção.

Syone aposta forte nos colaboradores

Para combater esta realidade, a tecnológica aposta no seu Plano de Carreiras, Programas de Mentoring, na Formação, em Team Buildings e no aumento da sua rede de Parcerias em áreas como lazer, bem-estar e serviços, de forma a espelhar o reconhecimento que tem pelos seus colaboradores.

Para 2020, a Syone prevê um aumento de investimento na oferta de benefícios corporativos, ações de integração ao ambiente de trabalho, na valorização dos seus trabalhadores, impulso de autoestima e no bem-estar de cada colaborador.

Com um balanço de sucesso, a Syone vai continuar a dedicar-se ao desenvolvimento da sua atividade na cidade do Porto, com grande foco na expansão e crescimento, e na retenção dos seus colaboradores que são considerados peças fundamentais para o seu desenvolvimento e nível de qualidade.

