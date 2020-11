A situação pandémica que o mundo atravessa tem tirado o sono a muita gente. Mas este é só mais um problema que tantas vezes levamos para a cama e faz com que o tempo acordado seja maior que o tempo de descanso. O smartphone está associado também às poucas horas de sono e dificuldades em dormir, mas pode ser também um aliado com as apps certas.

Hoje sugerimos apps que o vão ajudar a adormecer melhor, a avaliar a sua qualidade de sono e ainda a acordar de forma o mais natural possível.

Apps Android para ajudar a dormir e acordar

Sleep as Android: Registo de ciclos de sono

A Sleep as Android é uma das mais populares apps para Android que, além de um despertador suave, que acorda a pessoa de forma mais natural, ainda permite que seja feita uma avaliação da noite de sono.

Se tiver um smartwatch Pebble, Android Wear ou Galaxy Gear poderá fazer o registo com recurso ao relógio. No entanto, se o smartphone ficar à beira da cama também será capaz de detetar movimentos e sons, de forma a fazer esse registo.

Inclui músicas de embalar e de despertar. Mas o mais interessante é que tem deteção de ressonar, emitindo pequenos sons que o façam mudar de posição para parar.

A app é gratuita, mas muitas funções estão bloqueadas à versão paga e outras podem ser testadas durante um período de 15 dias.

Sleep Cycle alarm clock

Esta app funciona de forma semelhante à anterior. Enquanto dorme, os seus movimentos e sons são registados pela app e passados para gráficos que lhe dizem como foi a sua noite. Aliás, é uma excelente forma de mostrar a quem dorme ao seu lado que realmente passa a noite a ressonar!

Além disso, para que possa adormecer de forma mais rápida, a app oferece sons relaxantes. E, de igual forma, dispõe de sons de alarme que não são irritantes.

Homepage: Sleep Cycle AB

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Sleepo: Sons relaxantes, sono

O Sleepo oferece uma incrível coleção de sons que podem ser combinados para formar ambientes perfeitos para relaxamento. Pode assim escolher entre diferentes tipos de chuva, sons da natureza, sons da cidade, ruído branco ou instrumentos musicais.

Grave ainda as suas combinações favoritas para que estejam sempre à sua disposição.

Pode, além disso, programar um temporizador para que ele desligue automaticamente a app. O Sleepo não necessita de uma ligação à Internet e, por isso, pode utilizá-lo em qualquer lugar sem se preocupar com uso de dados.

Lojong: Meditação e Mindfulness +Calma -Ansiedade

A meditação guiada é uma das formas mais eficazes para reduzir a sua ansiedade e o stress. Esta é mais uma das apps sugeridas, bastante completa que o vai ajudar neste processo com apenas alguns minutos por dia.

Ao fazê-lo à noite, poderá ser bastante benéfico para o seu sono. No entanto, também o poderá ajudar noutros aspetos da sua vida, inclusive ajudar no aumento da concentração e da produtividade.