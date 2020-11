Golpes de phishing aumentam em 80% com o evento da Black Friday

Já não é novidade para ninguém que nesta vida há sempre quem esteja à espera de uma oportunidade para se aproveitar dos outros. E na Internet isso acontece através de burlas, roubo de identidade, cyberbullying, cybercrime, vendas falsas, entre outros.

E os criminosos delineiam uma determinada estratégia para atingir os seus fins. Nesse sentido há agora o alerta de que os golpes de phishing aumentam em 80% com a aproximação da Black Friday.

Uma vez que praticamente todas as pessoas do mundo têm acesso e alguma conta na Internet, é importante que se informem e estejam atentos sobre o modo de funcionar da mesma. Nem tudo são rosas e há muita coisa que parece ser verdade, mas é mentira. Convém estarmos com ‘sete olhos’ e sermos cautelosos em vez de nos ‘atirarmos de cabeça’ à primeira coisa que apareça aliciante.

Phishing: o que é?

Quem perceba um pouco mais sobre o mundo online, sabe bem que está cheio de oportunistas à espera de se aproveitar dos mais leigos e frágeis. O phishing é um dos crimes mais frequentes na Internet e o objetivo é obter dados importantes sobre a vítima, através da Internet e, por conseguinte, levá-la a exercer determinadas ações com o objetivo de a burlar.

Estas burlas acontecem muito através do email, uma vez que levam o utilizador a abrir anexos maliciosos capazes de roubar informações do sujeito. Os criminosos aproveitam determinadas situações, como Natal, Black Friday, entre outros, para levar a cabo as suas intenções.

Phishing aumenta em 80% devido à Black Friday

A proximidade dos eventos Black Friday e Cyber Monday são um atrativo para os criminosos digitais. Isto porque os burlões aproveitam as datas comemorativas para se aproveitarem dos mais desatentos e menos informados, através de aliciantes ofertas e promoções enganosas com imagens de marcas populares.

De acordo com os dados apurados pela CheckPoint, houve um aumento de 80% na incidência de golpes de phishing nas duas primeiras semanas de novembro, que antecipam a Black Friday, em comparação à média registada em outubro.

Segundo a empresa, através da análise às seis últimas semanas, 1 em cada 826 emails em todo o mundo era phishing. O que é um valor muito maior do que 1 em 11.000 e-mails detetado no início de outubro.

Os especialistas indicam que estes golpes recorrem a palavras-chave atrativas como ‘especial’, ‘oferta’, ‘venda’, ‘barato’, e ‘% de desconto’. Os criminosos registam domínios maliciosos, criam páginas falsas semelhantes às oficiais das marcas famosas e depois enviam massivamente e-mails de forma a aliciarem as pessoas a clicar e cair no esquema.

Em apenas dois dias (9 e 10 de novembro), a quantidade de campanhas semanais de phishing de “oferta especial” já era superior à que aconteceu durante toda a primeira semana de outubro.

O exemplo da burla com a marca Pandora

Através do exemplo da imagem acima apurou-se que o remetente usava um endereço de e-mail com referência à Amazon, de forma a aumentar a credibilidade do anúncio. Mas depois as vítimas eram encaminhadas para os sites wellpand.com e wpdsale.com. Os sites eram quase cópias fiéis ao oficial da Pandora.

Omer Dembinsky, gerente da secção de inteligência de dados da Check Point acredita que:

Haverá uma atividade recorde de cibercriminosos que visam os consumidores online neste período de final de ano, começando pelas datas da Black Friday e da Cyber Monday. Estamos a verificar um foco incomum e determinado de ataques com ‘ofertas especiais’ neste mês de novembro”. Estas campanhas de phishing podem ser extraordinariamente enganosas, e os consumidores podem facilmente confundi-las com ofertas reais. Estamos a viver uma época em que todos os e-mails das nossas caixas de entrada devem ser tratados com cautela. Recomendo veementemente a todos os consumidores que pensem duas vezes antes de abrir uma ‘oferta especial’ da sua marca favorita”.

Reforçamos que se mantenha atento, desconfie do que parece ‘bom demais’ e lembre-se que ninguém dá nada a ninguém. Informe-se com quem sabe e nunca abra nada do qual não confia.

