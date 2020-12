Agendar as suas mensagens de Natal no WhatsApp nunca foi tão fácil

Com o Natal mesmo à porta, começam a ser construídas as mensagens que faremos chegar aos nossos mais queridos, no dia em que a família (a de sangue e aquela que escolhemos como nossa) é o mais importante. Para que nada falhe e para que possa tratar do envio com antecedência, deixamos-lhe o passo a passo de como pode agendar as suas mensagens natalícias no WhatsApp.

O processo é simples e vai ajudá-lo a tratar do (agendamento e) envio de todas aquelas mensagens que envia anualmente aos seus contactos.

Já aqui lhe mostramos como agendar as suas mensagens naquela que é uma das plataformas de mensagens mais utilizada, o WhatsApp. Agora, estando o Natal mesmo a chegar, queremos recordá-lo de todo o processo, para que o envio delas seja mais fácil e livre de esquecimentos.

Wasavi é o segredo do agendamento

De modo a que seja possível agendar o envio das suas mensagens, surgiu o Wasavi. Apesar de várias aplicações não possuírem esta funcionalidade diretamente, é possível fazê-lo, recorrendo a uma “extensão”.

Depois de instalar a aplicação Wasavi, deve abri-la e permitir que tenha acesso ao seu dispositivo.

Quando terminar esse processo, terá no seu ecrã uma página inicial branca. Acedendo ao “+”, no canto inferior direito, deve clicar em Agendar mensagem.

Assim, surgirá uma página onde deve introduzir os vários destinatários, o dia e hora a agendar o envio da sua mensagem, a aplicação pela qual vai ser enviada e a própria da mensagem a enviar. Isto, além de poder anexar arquivos e questionar antes do envio agendado.

Acompanhar os agendamentos

Depois de agendar todas as mensagens a enviar, poderá acompanhar e ver o histórico criado.

Para isso, deve aceder aos 3 tracinhos no canto superior esquerdo. Aí, clica em Programação e logo poderá visualizar as mensagens agendadas, bem como cancelar o agendamento.

Agora, sabe como agendar as suas mensagens de Natal. Assim, poderá prepará-las e o Wasavi tratará de as enviar à hora que pretender que sejam recebidas pelos seus contactos.