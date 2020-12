MOD para Cyberpunk 2077 melhora gráficos em Ray Tracing por mais 2 GB de VRAM

Não há qualquer dúvida que o Cyberpunk 2077 é o grande tema que está a marcar este final de 2020 no segmento dos jogos. Depois de duras críticas por parte de especialistas e jogadores, devido às várias falhas apresentadas, o jogo acabou mesmo por ser removido da loja da Sony.

No entanto, a criadora CD Projekt Red já anunciou várias atualizações para a correção dos problemas detetados. Mas, enquanto não chega, foi criada pelos fãs uma Mod que melhora os gráficos em Ray Tracing, apesar de usar 2 GB a mais de VRAM.

Cyberpunk 2077 é um jogo muito desejado por uns, mas também completamente desconhecido por outros. No entanto, certamente que se nunca havia ouvido falar deste título, agora já o conhece mas não pelas melhores razões…

O jogo foi lançado a 10 de dezembro, mas a primeira análise ao jogo, para a PlayStation 4 e Xbox One, ‘destruiu’ por completo a reputação do mesmo. Em suma foram detetadas várias falhas e bugs que, por conseguinte, alteravam ou não mostravam as texturas, provocavam baixa resolução, paragens, bloqueios, atrasados na interface, etc.

Também os jogadores se queixaram, exigiram o reembolso e a própria Sony acabou mesmo por remover o jogo da sua loja PlayStation Store. E apesar de a CD Projekt Red, criadora do título, ter anunciado já várias atualizações para corrigir estes problemas… a popularidade do jogo já está mais do que má.

Mas agora os fãs criaram uma solução para algumas destas falhas.

Mod melhora os gráficos em Ray Tracing, mas consome mais 2 GB de VRAM

Um grupo de fãs criou uma Mod que melhora os gráficos do Cyberpunk 2077 quando o Ray Tracing em tempo real se encontra ativo. A Mod designa-se “Enable Cinematic_RTX” e configura uma nova predefinição de Ray Tracing no jogo.

Esta é, assim, mais uma de muitas centenas de Mods já criadas e disponíveis para o jogo no site Nexus Mod.

Segundo o site TweakTown, a Mod afeta o jogo ao nível do detalhe, iluminação e oclusão ambiental. Em suma, altera os valores da engine do jogo, e ativa os que, de outra forma, não estariam acessíveis no menu principal das configurações.

De seguida pode ver dois exemplos da diferença que a mod traz ao jogo.

O único ponto não abonatório desta Mod, é que consume mais 2 GB de VRAM do que aqueles que o jogo já necessita.

Se ficaram curiosos, entrem na página dedicada a esta modificação para saberem mais pormenores e ativá-la no vosso equipamento.