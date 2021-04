5 novas apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Apps Android para instalar no smartphone ou tablet

Testes de Código IMT 2021

Para quem está nas aulas de código ou quer começar, nada melhor que começar já a praticar as questões teóricas da condução. Esta app conta com mais de 6000 mil questões diferentes e oficiais do IMT.

Além disso, há a garantia de que estão atualizadas conforme as alterações feitas ao código da estrada.

Homepage: TM Mobile Solutions

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Diabetes:M – Management & Blood Sugar Tracker App

O controlo da diabetes é essencial para que consiga manter uma boa qualidade de vida. Existem várias apps que podem funcionar como um auxílio neste processo, até para poder reportar as informações corretamente ao seu médico, sem esquecimentos.

A Diabetes:M é indicada para doentes com diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Além disso, pode ser utilizada não só pelo doente, como por um familiar ou cuidador.

Homepage: Sirma Medical Systems

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Solar System Scope

No dia em que a Lua se vai revelar no seu apogeu de SuperLua, nada melhor que aproveitar o momento para explorar o resto que o céu tem para nos mostrar.

A app Solar System Scope permite assim explorar o sistema solar com inúmeras explicações e informações, além de visualizações 3D realistas.

WordUp Vocabulary

WordUp apresenta-se como a maneira mais fácil de aprender palavras em inglês e entendê-las profundamente, com exemplos divertidos de filmes, músicas, citações famosas e muito mais. É diferente de qualquer outra app de construção de vocabulário disponível, o que pode incentivar os utilizadores a ficarem agarrados a esta forma de ensino.

Homepage: Geeks Ltd

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

INFOCAR – OBD2 ELM327 Scanner diagnósticos

Através do sistema OBD2 do seu carro, com esta app terá acesso a informações como a deteção de condução anormal, estilo de condução, distâncias percorridas, tempos de viagem, consumo médio de combustível, e ainda um painel de informações em tempo real.