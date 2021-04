Samsung poderá ter sensores de monitorização de saúde em smartphones dobráveis

Os planos para os smartphones dobráveis são ambiciosos. As fabricantes querem que este seja um segmento de luxo e que vá além daquilo que é um smartphone comum. A Samsung com os seus Galaxy Z Fold e Flip tem conseguido marcar uma posição de domínio do segmento e o futuro poderá revelar surpresas interessantes.

Segundo uma nova patente, a empresa parece estar empenhada em colocar sensores de bioinformação, capazes de monitorizar a saúde física e mental dos utilizadores.

A Samsung sempre foi pioneira na quantidade de sensores que incluía nos seus smartphones. No entanto, muitos deles revelaram-se completamente inúteis para o utilizador, e a empresa acabou por deixar apenas aqueles que realmente trazem vantagens.

No entanto, os smartphones dobráveis direcionados a outro tipo de público, poderão começar a recolher e produzir mais informação através de uma série de novos sensores.

Sensores de bioinformação para monitorizar a saúde dos utilizadores

Uma patente concedida à Samsung pela USPTO a 25 de março, revela o intuito da empresa em colocar vários sensores de bioinformação nos seus smartphones dobráveis, em concreto na linha Galaxy Z Fold, pelo que revelam as imagens. No entanto, segundo a descrição da patente, também poderão ser implementados nos modelos Flip.

Os documentos da patente da Samsung (via LetsGoDigital) mostram então um dispositivo semelhante ao Galaxy Z Fold com vários sensores de saúde integrados. Além disso, são reveladas algumas das formas de como poderão ser implementados.

Por exemplo, através de dois sensores de imagem colocados debaixo do ecrã dobrável, poderia ser colocado o dedo e, através de alguma pressão, serem recolhidos dados biométricos. Além dos sensores no ecrã interior, são visíveis também sensores do lado exterior.

Estarão disponíveis já no Samsung Galaxy Z Fold 3?

De acordo com a LetsGoDigital, os sensores poderão fornecer dados sobre a pressão arterial, idade vascular, rigidez arterial, nível de stress e nível de fadiga.

Apesar de na imagem vir descrito um “Galazy Z Fold 3” não é certo que tais tecnologias venham já implementadas no próximo smartphone dobrável da empresa.