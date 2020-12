Dolby On: grave e transmita som com a melhor qualidade possível

Existem recursos nos smartphones que têm vindo a melhorar ao longo do tempo. A gravação de som é um deles, e hoje já existem modelos com gravadores integrados capazes de resultados bastante satisfatórios. No entanto, infelizmente, esta é uma realidade ainda escassa. São então as apps de terceiros que dão uma ajuda.

A Dolby esta a desenvolver a Dolby On. A aplicação está disponível sob acesso antecipado, mas já tem muito para mostrar.

A tecnologia de áudio Dolby no seu smartphone

Sendo o smartphone, cada vez mais, uma ferramenta de trabalho há que muni-lo das melhores apps. Existem recursos poderosíssimos para as mais diversas áreas de trabalho e para quem tem o som e a imagem como aspetos fundamentais hoje sugerimos a app Dolby On.

Através desta aplicação o telefone poderá elevar as suas capacidades de gravação de forma simples. A Dolby On está desenhada para quem tem necessidades como gravar músicas, sons, instrumentos, podcasts, ensaios, notas de voz, ideias, letras, batidas, entre muitas outras formas onde o som se demonstra uma ferramenta essencial.

Com recursos gratuitos, esta app integra a tecnologia de áudio Dolby, uma referência nos dias de hoje.

Além das qualidades de gravação de áudio, considerando o universo das transmissões para a Web em que vivemos, a app ainda permite usufruir dos recursos para streaming em direto. Para tal, são disponibilizados efeitos de estúdio automáticos.

A proposta passa mesmo por oferecer uma aplicação que não obrigue os utilizadores a gastar dinheiro em microfones demasiado caros ou outros equipamentos de gravação, que acabam por limitar a criatividade em termos de ambiente para gravar o som.

A aplicação está disponível gratuitamente para Android e iOS, sendo que ainda se encontra sob acesso antecipado. Significa isto que a app, eleita como uma das melhores de 2020, ainda se encontra em desenvolvimento, podendo existir instabilidade nalguns pormenores.

Homepage: Dolby

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 [iOS] Estrelas

