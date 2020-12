O streaming de música é bastante conveniente e, por isso, tem tantos utilizadores. No entanto, traz consigo algumas desvantagens como o consumo de dados móveis, a subscrição de serviços ou publicidade. Por isso, há ainda tanto audiófilos que preferem ter as suas próprias bibliotecas de música.

Mas depois há outro aspeto a considerar. A partir de que app será melhor reproduzir estas músicas? O Poweramp Music Player pode ser uma opção.

São inúmeras as aplicações disponíveis nas lojas de apps dedicadas à reprodução de música, com funcionalidades avançadas. Muitas delas surgem como gratuitas e são bastante capazes. No entanto, a proposta de hoje é um pouco mais robusta.

Poweramp Music Player

A aplicação Poweramp Music Player assume-se como uma das mais completas soluções para dispositivos móveis. Basicamente, oferece todos os recursos, incluindo suporte de áudio de alta resolução, Android Auto, um equalizador, suavização sem intervalos e suporte para praticamente qualquer codec de áudio que você encontrar.

Além dos formatos mais comuns como o mp3, mp4, wma ou wav, ainda suporta os formatos opus, tak, mka, dsd dsf/dff.

A interface de utilizador é bastante agradável, no entanto, as funcionalidades podem necessitar de algum tempo até conseguir ter o resultado de reprodução ideal aos seus ouvidos.

A aplicação é paga, por 4,99 €, e conta com uma nota de 4,6 estrelas em 5, avaliada por mais de 270 mil utilizadores. No entanto, antes de comprar poderá testar todos os recursos através da versão trial, durante 15 dias.