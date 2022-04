Quando se fala em redes celulares ou redes móveis, o foco nos dias de hoje é na rede 5G. No entanto, como sabemos, continua a existir serviço por parte das operadoras na rede 3G e 4G.

Face à cobertura da rede 4G e avanços no 5G, as operadoras admitem desligar a rede 3G e também.

Em outros países a rede 3G tem vindo a ser desligada....

A Altice, NOS e Vodafone admitem desligar rede 3G e a rede 2G, mas ainda não há calendário segundo revela o Dinheiro Vivo. As empresas de telecomunicações têm vindo a acompanhar o que está a acontecer a nível internacional, mas ainda não têm um calendário definido para descontinuar o sinal das redes mais antigas.

Fonte oficial da Altice Portugal referiu que...

Com a migração para as novas gerações é natural que, a devido tempo, se avaliem cenários já em implementação pela Europa de phase-out [descontinuar] progressivo das redes menos eficientes como é o caso do 3G

A mesma fonte referiu que a rede 4G da Altice "já cobre 99,7% da população portuguesa", realçando que está a promover a sua utilização. Além disso, a empresa "está a trabalhar para garantir maior cobertura da população em 5G", mas não revela quanto do país já é coberto com 5G da dona da MEO.

Para a NOS há "uma tendência mundial" e são já "dezenas os operadores que anunciaram ou desligaram as suas redes 3G". Fonte oficial explica que isso está a acontecer porque "as gerações de comunicações móveis subsequentes ao 3G a substituem com melhor desempenho a todos os níveis, inclusivamente ambiental, com uma eficiência energética superior, dada a conversão do espetro 3G em 4G e 5G, traduzindo-se também numa melhor experiência de utilização para o consumidor".

Relativamente à NOS, mais de 90% do tráfego de dados da NOS é suportado na rede 4G e 5G, com menos de 10% a utilizar os serviços na rede 2G e 3G.

Também a Vodafone Portugal admite acabar com o 3G, e talvez o 2G. "Em função da migração de clientes para outras tecnologias, 4G e mais recentemente 5G, [as tecnologias 2G e 3G] serão passíveis de encerramento no futuro, como se tem observado em outros países, com a consequente realocação dessas frequências para as tecnologias que garantam acrescida eficiência e qualidade de serviço para os consumidores, afirma fonte oficial.

A tecnologia móvel 3G tem por objetivo o suporte a uma ampla gama de serviços, que vão desde o suporte a aplicações multimédia (vídeo, áudio, dados) ao acesso a vários serviços disponíveis na Internet (WWW, correio eletrónico, comércio eletrónico, etc).

Existem um conjunto de tecnologias que se enquadram nos sistemas 3G e das quais se destacam o UMTS, WCDMA, EV-DO e HSPA (3.6 e 7.2).