9 apps essenciais para levar consigo este verão

O verão é sinónimo de praia, caminhadas, mergulhos e muitos planos ao ar livre. Para ajudar a preparar cada saída e aproveitar melhor os dias de sol, reunimos algumas aplicações verdadeiramente úteis para esta altura do ano.

O verão também se faz no smartphone

O bom tempo é sinónimo de atividades no exterior. Seja para decidir se é um bom dia para ir à praia, encontrar uma rota para caminhar ou simplesmente perceber quando o sol exige mais cuidados, há aplicações que podem fazer toda a diferença.

Não são apenas apps para passar o tempo. Algumas ajudam a planear melhor, outras permitem descobrir novos locais e há ainda ferramentas pensadas para tornar os dias de verão mais seguros. Estas são algumas das sugestões que vale a pena ter no smartphone.

Windy.com

Para quem gosta de acompanhar o tempo com detalhe, o Windy.com é uma das aplicações mais completas.

Permite consultar previsões meteorológicas, vento, chuva e outras condições, sendo especialmente útil para planear atividades ao ar livre, desde um dia de praia a uma saída de barco ou uma caminhada.

Marés próximas

Vai à praia, pratica surf ou simplesmente gosta de caminhar junto ao mar? A Marés próximas mostra as marés e correntes numa interface simples, com informação sobre maré alta e baixa.

É uma ferramenta prática para perceber melhor as condições do mar e planear atividades junto à água.

UVLens

O sol faz parte do verão, mas convém saber quando é preciso ter mais cuidado. O UVLens apresenta o índice UV e ajuda a perceber o risco de queimadura, permitindo ainda consultar previsões e definir lembretes para aplicar novamente protetor solar.

Uma app especialmente útil para quem passa muitas horas ao ar livre.

SunSmart Global UV

Outra aplicação dedicada à proteção solar é a SunSmart Global UV. A app indica os níveis de radiação ultravioleta e informa sobre os períodos em que é recomendada proteção solar.

Uma forma simples de transformar a informação sobre o índice UV numa decisão prática para o dia.

komoot

Para quem prefere trocar a toalha de praia por trilhos e aventura, o komoot é uma excelente companhia.

A aplicação permite descobrir e planear percursos para caminhada, corrida ou bicicleta, com informação sobre distância, dificuldade e elevação. A navegação GPS ajuda a seguir o caminho sem complicações.

BeachFinder

Para quem quer comparar praias e encontrar o melhor local para um mergulho, o BeachFinder é uma ferramenta bastante interessante.

A plataforma permite pesquisar praias, lagos e zonas balneares tendo em conta fatores como temperatura da água, vento, índice UV, ondas e distância. Também inclui informação e relatos da comunidade.

River Beaches

Portugal e Espanha escondem muitas praias fluviais que merecem ser descobertas. A River Beaches ajuda nessa missão, reunindo locais, fotografias, descrições e informação partilhada pela comunidade.

Conforme já vimos anteriormente, é uma boa sugestão para fugir ao litoral e encontrar alternativas para um dia diferente.

Beachcam

Quer saber como está a sua praia favorita antes de pegar no carro? Assinada pela MEO, a app Beachcam permite consultar câmaras em direto, informação meteorológica e dados sobre praias e spots de surf.

Com dezenas de livecams disponíveis, torna-se uma forma rápida de perceber as condições no local e decidir onde passar o dia.

Praia em Directo

Antes de sair de casa rumo à praia, pode valer a pena consultar a app Praia em Directo.

A aplicação reúne informação em tempo real sobre praias portuguesas, incluindo temperatura da água e do ar, índice UV, vento, ondulação e qualidade da água. Tudo para ajudar a escolher melhor o destino.

Há uma app para cada plano de verão

O verão convida a sair de casa e a aproveitar melhor o tempo ao ar livre. Com as aplicações certas, é possível planear uma ida à praia, descobrir uma praia fluvial, preparar uma caminhada ou simplesmente perceber melhor as condições meteorológicas e o nível de radiação UV.

Nem todas as apps serão úteis para todas as pessoas, naturalmente. Ainda assim, esta seleção mostra como o smartphone pode ser um aliado interessante para aproveitar o verão de forma mais informada, prática e, em alguns casos, segura.

Que outras sugestões tem para o verão? Deixe nos comentários!

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