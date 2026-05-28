Google vai atualizar a nova app Google Health após onda de críticas dos utilizadores

Após uma vaga de descontentamento por parte dos utilizadores com a transição da app Fitbit para a nova Google Health, a tecnológica norte-americana anunciou um conjunto de melhorias imediatas que começarão a sair na próxima semana.

Mais controlo sobre o ecrã principal na app Google Health

A Google está a reagir diretamente às principais queixas dos utilizadores. Uma das maiores críticas centrava-se na aba "Today", que limitava a visualização das métricas de saúde escolhidas à metade superior do ecrã.

Em breve, a Google irá facilitar a personalização das abas "Today" e "Health", permitindo reorganizar, adicionar ou remover métricas de forma muito mais simples.

A par das alterações estéticas, chegam também melhorias funcionais muito solicitadas. Entre as novidades destaca-se a possibilidade de criar, visualizar e registar alimentos personalizados de forma direta.

Além disso, a aba "Today" e "Health" vão passar a incluir gráficos para metas de passos por hora, bem como uma visão geral do sono de 24 horas, que engloba tanto o descanso principal como as sestas.

Otimização do assistente de inteligência artificial

O assistente de IA da Google tem sido um dos pontos mais polémicos desta transição de plataformas. Enquanto alguns utilizadores consideram as sugestões úteis, outros queixam-se de ter de ler parágrafos desnecessários para aceder a dados simples de saúde.

Para resolver isto, a Google promete tornar as mensagens da IA mais concisas e equilibradas, integrar mais elementos visuais como gráficos e mapas, e calibrar o assistente para que não comente caminhadas curtas.

Outras melhorias incluem a correção na identificação de corridas (que eram incorretamente registadas como treinos gerais) e a introdução de tempos parciais nos resumos de corrida.

No que toca às contas familiares, a Google reconheceu as dificuldades na migração de dados e anunciou que, a partir de junho, será possível apagar contas de crianças de forma simples para desbloquear a migração de contas principais.

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